快訊

25歲癌末女最後心願「見母一面」 網友集氣找到媽媽了

黨員大會開不成？柯文哲坦言困難度高：從4管道努力湊到人

首座風雨運動場今啟用 彰化田中鎮社區民眾組隊來運動

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮首座多功能風雨運動場今天啟用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮首座多功能風雨運動場今天啟用。記者簡慧珍／攝影

台灣米倉在彰化，彰化米倉在田中，田中鎮也是田中馬的發源地，鎮公所今天舉行首座多功能風雨運動場啟用典禮，全鎮22里和社團組隊觀禮，並參加趣味競賽，發揚520（田中鎮的郵遞區號）愛運動的精神。

啟用典禮從健康操和文興高中咚咚戰鼓聲中揭幕，鎮長洪麗娜與立委法員陳素月在台中跟著大跳健康操，縣長王惠抵達，與洪麗娜、陳素月、多名鎮民代表一起拉開禮炮，撒出滿天彩色紙花，慶祝多功能風雨運動場落成。

王惠美表示，田中鎮好山好水好風景，也是馬拉松的朝聖區，鎮民都養成運動好習慣，縣政府的施政終極目標是營造宜居好環境，帶著縣民打造健康縣，多功能風雨運動場提供不分暑雨都能運動的場所，希望鎮民多多使用。

田中鎮公所2017年起規畫興建多功能風雨運動場，故鎮長謝文賢與立法委員陳素月向中央和縣政府爭取經費，洪麗娜當選鎮長之後，接力推動，獲教育部體育署補助1480萬元，縣府補助372萬元，2019年4月14日動工，今年6月26日完工，建造3299.98平方公尺的多功能運動園區，包括風雨運動場、標準籃球場和羽球場各兩處、兒童足球場一處、兩個可調整高度籃球架2座。

文興高中戰鼓演出揭開田中鎮首座多功能風雨運動場啟用典禮序幕。記者簡慧珍／攝影
文興高中戰鼓演出揭開田中鎮首座多功能風雨運動場啟用典禮序幕。記者簡慧珍／攝影

教育部 足球

延伸閱讀

彰化社區關懷據點已260處 舊員林醫院將改建社福大樓

砍樹種電被轟 彰化水利會：將請包商移植綠樹

全台第一大縣人口剩126萬多人 在地人曝2原因：根本不想回家

田中氣象站啟用 兼防災教育觀光

相關新聞

台中藍色公路漂浮色塊駕駛憂取締超速？市府：減速標線

不少民眾近期開車行經台中市大肚區藍色公路，發現不但設置中央分隔線、防撞桿，車道兩側還有「漂浮」色塊，有的人覺得路變窄、擔...

亂丟菸蒂 台中1小時撿1.4公斤

街頭亂丟菸蒂情況有多嚴重？台中市政府環保局前天號召中區綠川里環保志工在台中火車站周邊「淨街撿菸蒂」，1個小時共撿了1.4...

家庭醫師到你家！台中有1.5萬人受惠全國最多

衛福部「居家失能個案家庭醫師照護方案」上路近一年，初期開放診所醫護加入，上個月開放地區醫院、區域醫院醫護加入。台中市衛生...

彰縣社區關懷據點達260處 員林醫院將改建成社福大樓

彰化縣第260個社區照顧關懷據點昨天在員林市萬年社區揭牌，縣長王惠美說，閒置很久的原縣立員林醫院也即將改建成整合性的社福...

公路漂浮色塊？台中：3D減速標線

台中市大肚區藍色公路近期增設3D立體減速標線，不少駕駛人看到車道兩側有「漂浮」色塊，感覺車道變窄了，甚至懷疑是取締超速違...

彰縣青年議事體驗營 迸出精采火花

彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，並接受相關講習後，昨天實際在議事大廳登...

橘世代／推案轉虧為盈 鍾尹堂敢放手

63歲的雋業建設開發董事總經理鍾尹堂，經歷房地產起起落落。鍾尹堂說，他20多年前已是建設公司老闆，沒想到一場921地震，...

南投結婚變少 集集鎮長報名步紅毯

南投縣今年上半年登記結婚人數1214對，比去年1318對少了104對，連南投縣政府日月潭集團結婚，公布至今也只有10對報...

疫情影響募款冷清！台電民代聯手及時雨捐助十方啟能

受疫情影響，社福團體募款冷清清，台電台中區營業處、台電工會第12分會團隊志工發揮及時雨，今天前往北屯區大坑十方啟能中心捐...

台中市太平區今表揚43名模範父親

台中市太平區今天表揚43名模範父親。太平區長許貴芳說，今年因應防疫，改為前往模範父親家中或里活動中心、里辦公處頒發祝賀，...

彰濱秀傳醫院供有媽祖 由醫護人員組成抬轎隊伍進香

彰濱秀傳醫院在興建時，就從鹿港天后宮分靈在醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，每年媽祖誕辰前，都會舉辦謁祖進香活動，已連續13...

彰化社區關懷據點已260處 舊員林醫院將改建社福大樓

彰化縣第260個社區照顧關懷據點今天在員林市萬年社區揭牌，縣長王惠美說，縣府為看顧長輩的健康，中央只補助75歲以上免費施...

熱門新聞

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

影／他大愛器捐來不及迎新生 女友抱女兒：爸爸是英雄

大量境外生返台又逢國旅振興 防疫旅館現供不應求危機

影／嘉義唯一產銷履歷認證蜂農 教你用手指辨真蜜

曾遭霸凌打斷手腳筋 中輟生背吉他徒步300公里謝恩師

澎湖每天湧入上萬遊客衝擊用水 縣府盼居民裝水塔儲水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。