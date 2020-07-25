首座風雨運動場今啟用 彰化田中鎮社區民眾組隊來運動

台灣米倉在彰化，彰化米倉在田中，田中鎮也是田中馬的發源地，鎮公所今天舉行首座多功能風雨運動場啟用典禮，全鎮22里和社團組隊觀禮，並參加趣味競賽，發揚520（田中鎮的郵遞區號）愛運動的精神。

啟用典禮從健康操和文興高中咚咚戰鼓聲中揭幕，鎮長洪麗娜與立委法員陳素月在台中跟著大跳健康操，縣長王惠抵達，與洪麗娜、陳素月、多名鎮民代表一起拉開禮炮，撒出滿天彩色紙花，慶祝多功能風雨運動場落成。

王惠美表示，田中鎮好山好水好風景，也是馬拉松的朝聖區，鎮民都養成運動好習慣，縣政府的施政終極目標是營造宜居好環境，帶著縣民打造健康縣，多功能風雨運動場提供不分暑雨都能運動的場所，希望鎮民多多使用。