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家庭醫師到你家！台中有1.5萬人受惠全國最多
衛福部「居家失能個案家庭醫師照護方案」上路近一年，初期開放診所醫護加入，上個月開放地區醫院、區域醫院醫護加入。台中市衛生局統計，截至上個月底，台中市有85家診所、114名醫師、83名護理師加入，有1萬5千名市民申請受惠，占全台3成，居全國之冠，衛生局昨天舉辦說明會，邀醫院醫護加入「居醫台中隊」行列。
台中市衛生局長曾梓展說，「居家失能個案家庭醫師照護方案」不受長照2.0額度限制，聘僱外籍看護家庭及失能2至8級者均可申請，經由醫師收案後，透過醫生跟護理師定期到家訪視，提供健康與慢性病管理，協助開立醫師評估意見書，也有助於長照服務人員了解個案狀況與需求，提供更完整的長照服務。
衛生局說明，方案服務期間，醫師或護理師定期到家訪視、電訪或遠距視訊，醫師每半年進行一次個案評估。民眾若有相關長期照顧需求，可免費撥打1966，洽詢台中市長期照顧管理中心。
大台中醫師公會副理事長、醫師林釗尚說，居家失能方案是由醫師走出診間，到個案家中，車程花很多時間，尤其是剛開始要「找路」，車子常開到田中央、無尾巷進退兩難，但能省去個案和家屬就醫不便，看到追蹤的失能個案有進步、甚至結案，就很值得。
衛生局舉例，陳姓長者今年5月因暈眩跌倒4次，拒絕到醫院就診，醫師至家中評估後，認為是血糖控制不良，經勸說後，長者就醫發現，已引發神經病變，所幸經積極治療後無大礙。
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