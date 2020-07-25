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台中藍色公路漂浮色塊駕駛憂取締超速？市府：減速標線

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影
民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影

不少民眾近期開車行經台中市大肚區藍色公路，發現不但設置中央分隔線、防撞桿，車道兩側還有「漂浮」色塊，有的人覺得路變窄、擔心撞到色塊，也有的懷疑是取締超速違規的新科技設施，擔心荷包失血。

交通局說明，藍色公路近期為防飆畫設3D立體減速標線，目的是讓駕駛人透過視覺效果，感覺車道縮減而減速，有利交通安全，但不是取締設施。

陳姓駕駛說，藍色公路沿線有好幾個路段不但設置黃色防撞桿，還有3塊由白色、綠色與黃色組合而成的色塊，像是「飄浮」在車道二側，看起來好像警方高科技取締超速的設施，他擔心荷包會失血，經過時放慢車速，避免壓到色塊。

交通局說明，台中市政府去年配合中央政策，在龍井區南崗路等六處車流量大、大轉彎處前端，或下坡等路段，畫設3D立體減速標線，經測試發現，這六處路段在畫設3D立體減速標線後，駕駛人經過時會減速。

交通局指出，市府、交通部公路總局台中監理所等相關單位上個月底加強大肚區藍色公路、華山路防飆及噪音擾民取締，並配合畫設3D立體減速標線、設置中央分隔線防撞桿等改善兩路段交通標線、交通設施。

民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影
民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影
民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影
民眾發現，台中市大肚區藍色公路劃設有「漂浮」色塊，擔心是測速感測器。交通局說，是3D立體減速標線。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區藍色公路原本僅劃設中央分隔線。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區藍色公路原本僅劃設中央分隔線。記者趙容萱／攝影

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