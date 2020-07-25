台中藍色公路漂浮色塊駕駛憂取締超速？市府：減速標線

不少民眾近期開車行經台中市大肚區藍色公路，發現不但設置中央分隔線、防撞桿，車道兩側還有「漂浮」色塊，有的人覺得路變窄、擔心撞到色塊，也有的懷疑是取締超速違規的新科技設施，擔心荷包失血。

交通局說明，藍色公路近期為防飆畫設3D立體減速標線，目的是讓駕駛人透過視覺效果，感覺車道縮減而減速，有利交通安全，但不是取締設施。

陳姓駕駛說，藍色公路沿線有好幾個路段不但設置黃色防撞桿，還有3塊由白色、綠色與黃色組合而成的色塊，像是「飄浮」在車道二側，看起來好像警方高科技取締超速的設施，他擔心荷包會失血，經過時放慢車速，避免壓到色塊。

交通局說明，台中市政府去年配合中央政策，在龍井區南崗路等六處車流量大、大轉彎處前端，或下坡等路段，畫設3D立體減速標線，經測試發現，這六處路段在畫設3D立體減速標線後，駕駛人經過時會減速。