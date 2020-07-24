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松柏港北堤衝浪勝地無救生員 中市府海巡署商討解決

中央社 / 台中24日電

台中市大甲區松柏港北堤外沙灘，是許多衝浪客的衝浪勝地，常有衝浪客發生溺水、體力不支意外，該片沙灘沒有安全設施及救生員，台中市政府與海巡署中部分署近日將開會商討解決方案。

台中市大甲區松柏港北堤防外沙灘，被衝浪客譽為中部衝浪勝地，豔陽下，吸引許多衝浪客前往，踏著海水踩著浪花衝浪，但該海域沒有設立安全告示，也沒有安全設備及救生員。

詢問相關單位，發現該片海域為三不管地帶，中市府表示，海岸資源漁業發展所管轄範圍截至松柏港內，海巡署中部分署則指出，除非颱風等天然災害，該隊無權約束遊客，但守望人員依潮汐前往巡邏。

海巡署中部分署表示，依據「水域遊憩活動管理辦法」松柏港北提沙灘的管轄單位為台中市政府，但若遇遊客需要救援，將派員前往協助，針對該海域民眾衝浪而無救生員一事情已主動找台中市政府相關單位現勘，另針對中部地區海域遊憩熱點加強人員巡邏。

台中市政府指出，近日將邀集相關單位，到場會勘並釐清權責，開會商討解決方案。

台中市 海巡署 沙灘

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