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女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

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台中市太平區今表揚43名模範父親

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區今天表揚43名模範父親。圖／太平區公所提供
台中市太平區今天表揚43名模範父親。圖／太平區公所提供

台中市太平區今天表揚43名模範父親。太平區長許貴芳說，今年因應防疫，改為前往模範父親家中或里活動中心、里辦公處頒發祝賀，主辦單位備有典範永傳的匾額、豐富的禮品、蛋糕、花束，全區模範爸爸和家人的相片、故事集結成的紀念手冊，期望讓模範父親們過個難忘的佳節。

許貴芳表示，每位受獎模範父親無論照顧家庭、奉獻社會，其背後都有令人感動的故事。96歲中興里洪熾早年從軍時失聰，但他克服障礙，撫養子女有成，身體硬朗健康自在。95歲坪林里王清標年輕時栽種竹筍養活一家大小，50多歲時因兒子開工廠，學開車幫忙送貨，後期又栽植荔枝，工作至80多歲才退休，父愛的堅毅展露無遺。

他分享，91歲興隆里陳良忠早年投身軍旅，退伍後以退休金經營小吃店，將子女養育成人，是兒孫輩們心中的好爸爸好爺爺；78歲光華里劉金錠重視家庭倫理父慈子孝兄友弟恭，鄰里稱讚，任調解委員24年來，年年調解件數破百獲獎無數，讓人敬佩。

台中市太平區今天表揚43名模範父親。圖／太平區公所提供
台中市太平區今天表揚43名模範父親。圖／太平區公所提供

退休金 倫理

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