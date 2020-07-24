聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰濱秀傳醫院供有媽祖 由醫護人員組成抬轎隊伍進香
彰濱秀傳醫院在興建時，就從鹿港天后宮分靈在醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，每年媽祖誕辰前，都會舉辦謁祖進香活動，已連續13年，今年因新冠肺炎疫情影響，延到今天下午舉辦，由醫師、護理師組成抬轎進香隊伍進行遶境，沿途還有不少信眾躦轎腳，十分熱鬧。
彰濱秀傳醫院表示，「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香是彰濱秀傳醫院一年一度大事，媽祖的慈悲心是醫療人員行醫的精神導師，許多員工踴躍報名護駕隨香，由醫師穿白袍抬轎，護理師、行政人員也組隊抬轎，形成特殊的進香隊伍
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，由秀傳醫療體系總裁黃明和、執行長黃靖媛及副營運長陳進堂，帶領員工向媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎，並在熱鬧的鞭炮聲中起駕，先在院區遶境後，經媽祖指示，特別到彰秀護理之家保佑老人家們，之後再上車到鹿港天后宮。
媽祖鑾駕回鑾彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊躦轎腳，膜拜媽祖，院方並在地下一樓美食街供應點心，讓香客、病患家屬及員工享用。
秀傳醫療體系總裁黃明和表示，秀傳醫療體系起源彰化，秉持企業社會責任，回饋鄉里，在今年的「媽祖心、秀傳情｣活動，十分感謝各界踴躍贊助，一起為媽祖祝壽，並秉持媽祖慈悲大愛、救苦救難精神，庇佑眾生，讓廣大鄉親同霑媽祖聖誕法喜，更為病患及社會大眾祈福。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言