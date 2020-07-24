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彰濱秀傳醫院供有媽祖 由醫護人員組成抬轎隊伍進香

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供

彰濱秀傳醫院在興建時，就從鹿港天后宮分靈在醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，每年媽祖誕辰前，都會舉辦謁祖進香活動，已連續13年，今年因新冠肺炎疫情影響，延到今天下午舉辦，由醫師、護理師組成抬轎進香隊伍進行遶境，沿途還有不少信眾躦轎腳，十分熱鬧。

彰濱秀傳醫院表示，「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香是彰濱秀傳醫院一年一度大事，媽祖的慈悲心是醫療人員行醫的精神導師，許多員工踴躍報名護駕隨香，由醫師穿白袍抬轎，護理師、行政人員也組隊抬轎，形成特殊的進香隊伍

「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，由秀傳醫療體系總裁黃明和、執行長黃靖媛及副營運長陳進堂，帶領員工向媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎，並在熱鬧的鞭炮聲中起駕，先在院區遶境後，經媽祖指示，特別到彰秀護理之家保佑老人家們，之後再上車到鹿港天后宮。

媽祖鑾駕回鑾彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊躦轎腳，膜拜媽祖，院方並在地下一樓美食街供應點心，讓香客、病患家屬及員工享用。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，秀傳醫療體系起源彰化，秉持企業社會責任，回饋鄉里，在今年的「媽祖心、秀傳情｣活動，十分感謝各界踴躍贊助，一起為媽祖祝壽，並秉持媽祖慈悲大愛、救苦救難精神，庇佑眾生，讓廣大鄉親同霑媽祖聖誕法喜，更為病患及社會大眾祈福。

「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，由秀傳醫療體系總裁黃明和（左）等人，帶領員工向媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，由秀傳醫療體系總裁黃明和（左）等人，帶領員工向媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香，回鑾時，沿途有不少信眾躦轎腳 。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香，回鑾時，沿途有不少信眾躦轎腳 。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香，回鑾時，沿途有不少信眾躦轎腳 。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香，回鑾時，沿途有不少信眾躦轎腳 。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供
「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，在熱鬧的鞭炮聲中起駕，由醫護人員組成抬轎隊伍，先在院區遶境後，到鹿港天后宮謁祖進香。照片／秀傳醫院提供

媽祖 天后宮 遶境

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