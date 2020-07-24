彰濱秀傳醫院供有媽祖 由醫護人員組成抬轎隊伍進香

彰濱秀傳醫院在興建時，就從鹿港天后宮分靈在醫療大樓前設立「彰濱天后宮」，每年媽祖誕辰前，都會舉辦謁祖進香活動，已連續13年，今年因新冠肺炎疫情影響，延到今天下午舉辦，由醫師、護理師組成抬轎進香隊伍進行遶境，沿途還有不少信眾躦轎腳，十分熱鬧。

彰濱秀傳醫院表示，「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香是彰濱秀傳醫院一年一度大事，媽祖的慈悲心是醫療人員行醫的精神導師，許多員工踴躍報名護駕隨香，由醫師穿白袍抬轎，護理師、行政人員也組隊抬轎，形成特殊的進香隊伍

「彰濱天后宮」媽祖謁祖進香活動 今天下午2時，由秀傳醫療體系總裁黃明和、執行長黃靖媛及副營運長陳進堂，帶領員工向媽祖行上香儀式及恭請媽祖上轎，並在熱鬧的鞭炮聲中起駕，先在院區遶境後，經媽祖指示，特別到彰秀護理之家保佑老人家們，之後再上車到鹿港天后宮。

媽祖鑾駕回鑾彰濱天后宮時，信眾虔誠排隊躦轎腳，膜拜媽祖，院方並在地下一樓美食街供應點心，讓香客、病患家屬及員工享用。