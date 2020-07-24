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疫情影響募款冷清！台電民代聯手及時雨捐助十方啟能

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中區營業處、台電工會志工今天捐贈大坑十方啟能中心5萬元的物資，立委莊競程（右二）、台中市議員曾朝榮（右一）各捐1萬元共襄盛舉。圖／莊競程提供
台電台中區營業處、台電工會志工今天捐贈大坑十方啟能中心5萬元的物資，立委莊競程（右二）、台中市議員曾朝榮（右一）各捐1萬元共襄盛舉。圖／莊競程提供

疫情影響，社福團體募款冷清清，台電台中區營業處、台電工會第12分會團隊志工發揮及時雨，今天前往北屯區大坑十方啟能中心捐贈物資5萬元，立委莊競程、台中市議員曾朝榮到場見證，二人各捐1萬元共襄盛舉，期盼拋磚引玉，吸引更多善心人士對弱勢機構關注與協助。

台電台中區營業處電務副處長黃志榮、台電工會第12分會常務理事許丕訓等人今天下午帶領志工團隊在今天下午抵達十方啟能中心，並參觀中心設置的二手商品店及手作商品店；莊競程、曾朝榮肯定台電善盡社會責任，發揮企業精神。

十方啟能中心執行長魏振豐說，他為了完成妻子魏吳雙雙的遺志，辭去了台電優渥工作，全心投入十方啟能中心，幫助智能障礙者有尊嚴的站起來。

曾朝榮說，十方啟能中心1988年立案，他任志工逾20年，常協助義賣捐款等，今年受到新冠肺炎疫情影響，外界捐助大幅減少，經營陷入困境，他與莊競程各捐1萬元，也請台電協助，台電響應這次捐贈活動。

莊競程說，他感佩十方啟能中心為心智障礙者服務的善舉；台電除致力於穩定供電及提升供電線路品質之外，工會長期投入社會關懷活動，發揮及時雨的功能，讓社福機構免於「斷炊」窘境，讓他感到十分感佩。

黃志榮說，台電長期深耕基層，重視敦親睦鄰活動，「十方啟能中心」長年推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練所付出的各種努力，有目共睹，令人相當感動。

台電台中區營業處、台電工會志工今天捐贈大坑十方啟能中心5萬元的物資，立委莊競程、台中市議員曾朝榮各捐1萬元共襄盛舉。圖／莊競程提供
台電台中區營業處、台電工會志工今天捐贈大坑十方啟能中心5萬元的物資，立委莊競程、台中市議員曾朝榮各捐1萬元共襄盛舉。圖／莊競程提供

台電 疫情 新冠肺炎

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