彰化社區關懷據點已260處 舊員林醫院將改建社福大樓

彰化縣第260個社區照顧關懷據點今天在員林市萬年社區揭牌，縣長王惠美說，縣府為看顧長輩的健康，中央只補助75歲以上免費施打肺炎鏈球茵疫苗，在議會支持下，縣府今年也加購3萬劑，彰化只要65歲以上就可免費施打。

王惠美說，從她上任以來社區照顧關懷據點已由150個增加到260個，也很感謝萬年社區理事長林張阿賞號召志工成立關懷據點，志工更從個位數激增到50人，志工除了進行居家關懷，也為老人家提供送餐服務，縣府努力要讓更多長輩走出來，到社區共餐，保持身心愉快，讓兒女減少擔憂，可全心拚事業。

而閒置很久的原縣立員林醫院也即將改建成整合性的社福大樓，包含有衛生所、日照中心及公立育嬰中心等，希望老、幼都能獲得最好的照顧。

王惠美也不忘行銷振興券消費，振興券在彰化縣消費滿500元，就可抽獎，獎品總額第一波50萬元，第二波再加碼320萬元，月月抽月月送，最大獎有汽車，還有特別獎是與縣長有約到公館用餐等，歡迎大家來彰化消費拚經濟。

員林市長游振雄說，員林共有11個關懷據點，由社區及社團等投入服務，也希望其他尚未成立社區關懷據點的社區可以由公所或是縣府進行輔導，早日成立關懷據點，造福長輩。

社區關懷據點安排各項活動，包括泡茶、下棋、唱歌等，萬年社區理事長林張阿賞說，目前是每周五提供共餐，未來也希望服務時間能再增加，甚至一周有5天，讓長輩都能走出來，共享社區資源更樂活。今天與會還有彰化縣議員劉惠娟、張錦昆、員林市代會主席賴東位、縣府社會處長王蘭心等人。