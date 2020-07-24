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彰化縣全中運拿27金全國第六 拳擊及舉重囊括15面

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左3）親到全中運比賽會場，嘉勉表現優異的縣籍選手。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）親到全中運比賽會場，嘉勉表現優異的縣籍選手。圖／彰化縣政府提供

全國中等學校運動會7月18日至23日在屏東縣登場，彰化縣長王惠美專程南下為縣籍選手加油打氣，彰化縣共獲得27金22銀46銅的佳績，總獎牌數95面，在全國排名第六，運動員出身的王惠美表示，縣府會再積極推動三級制選手培訓計畫，期許在今年的全民運動會，開花結果。

彰化縣第一面獎牌由大慶商工林翰智在網球項目拍下金牌；拳擊及舉重項目向來是彰化縣的重點奪金項目，兩項項目聯手拿下15面金牌，其中黃宜甄選手在今年首次參加全中運便在國中女子49公斤舉出金牌。

田徑項目方面，張秝羚在高女組100公尺蟬聯后冠，員林農工也在1600公尺接力，以將近7秒的差距跑出金牌；精誠高中國中部施沛妤在國女組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽，不僅拿下金牌更滑破大會紀錄；武術項目方面，田中高中在高女56公斤及國男56公斤散手各拿下一面金牌

彰化縣政府教育處表示，為鼓勵優秀選手持續精進，再創高峰，縣府除預計發放優秀運動員暨績優教練獎助金約400萬元外，縣府更額外加碼，延續去年政策，持續推動今年全中運奪金選手精進計畫，金牌選手能獲得1萬5千元獎助金，銀牌選手能獲得1萬元、銅牌8千元、第四名5千元、第五名3千元及第六名2千元。

另外金牌選手之所屬學校，也可獲得1萬5千元的改善體育設施設備經費，今年全中運奪金計畫預計發放獎助金178萬5000元。

彰化縣長王惠美（左3）親到全中運比賽會場，頒發獎牌給獲舉重金牌的社頭國中選手黃宜甄。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）親到全中運比賽會場，頒發獎牌給獲舉重金牌的社頭國中選手黃宜甄。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左4）親到全中運比賽會場，嘉勉表現優異的縣籍選手。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左4）親到全中運比賽會場，嘉勉表現優異的縣籍選手。圖／彰化縣政府提供
社頭國中選手黃宜甄獲全中運國女舉重49公斤級金牌。圖／彰化縣政府提供
社頭國中選手黃宜甄獲全中運國女舉重49公斤級金牌。圖／彰化縣政府提供

王惠美 屏東縣

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