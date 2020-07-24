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法治國小的棒壘球傳奇 讓賴清德入武界深山也稱奇
南投縣仁愛鄉法治國小，是一所不到百人的偏鄉小校，竟然勇奪今年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍，創南投縣史紀錄；副總統賴清德今參訪完草屯毓繡美術館後，隨即趨車前往武界山區，探訪只有82名學童的原鄉部落小學，慰勉大家締造令人驚豔的棒壘球傳奇。
南投縣政府表示，仁愛鄉法治國小今年在TOTO盃全國少棒錦標賽完成多項不可能的紀錄，並以該校球員也主體，加上千秋、新豐、新街國小優秀球員組成南投縣少棒代表隊，全國選拔賽4強賽先對上去年冠軍台東縣獲勝後，冠軍戰更以23比3大勝高雄市，勇奪縣史首冠，預計今年8月將代表台灣赴美參加小馬聯盟世界少棒賽。
仁愛鄉法治國小創造的紀錄，不只以棒球隊為班底的南投縣少棒隊，將代表國家參加美國小馬聯盟世界少棒賽；而該校壘球隊也拿下今年U12壘球亞洲盃選拔賽冠軍，副總統賴清德遠道前來慰勉，更與法治國小球員親切互動，為該校棒球隊加油打氣，離去前也期許球員們繼續精進球技，未來在國際賽中為國爭光。
賴清德先前也專程拜會草屯毓繡美術館，指出在蔡培慧推介下，知道毓繡歷年來的展覽，都帶給喜好現實主義藝術觀眾許多的驚喜，在專業的導覽人員介紹下，欣賞當期個展，透過藝術家的生態花園創作，也看到藝術家跟策展單位對生態與生命的關懷。
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