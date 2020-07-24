軍方無償撥用16公頃用地 提升潭雅神綠園道多功能用途

台中市知名自行車道潭雅神綠園道，立委楊瓊瓔積極爭取軍方閒置土地釋出，經多次溝通，今日前往會勘。軍方同意潭雅神綠園道用地範圍涉及空軍清泉崗基地列管營外94筆土地，面積16.25餘公頃，無條件無償撥用，協助提升綠園道多功能用途發展。

「潭雅神綠園道」自行車專用道2004年啟用，利用原軍方舊鐵道神岡支線興建而成，從潭子區中山路起，經神岡、大雅，終點在大雅區忠義里的中科腹地，全長約14公里。

中市府觀旅局專委葉慶隆說，目前市府代管潭雅神綠園道，其土地所有權人大部分仍登記為國防部軍備局。為期土地管用合一，希望軍方同意無償撥用，未來可提升服務遊客機能，發揮最大公益價值。

圳前里長陳木生及山皮里長陳勝泧都表示，每次向市府反映沿線部分地方需設置遮雨棚或其他休憩設施，牽涉到申請建照，需軍方出具同意書時，都被駁回不同意，影響市府規劃開發期程。如果用地市府能夠管用合一，無償撥用，相信對服務遊客品質、社區環境及政府形象都是正面的做法。

楊瓊瓔表示，潭雅神綠園道範圍內土地多屬軍方經管公有土地，現況皆已闢建為自行車道及綠美化植栽等公共休憩使用，她接獲市府及沿線多位里長反映，希望國有地應該善加管理，充分發揮「地盡其利」的效用，各機關不應再以繁複的法令畫地自限。

針對潭雅神綠園道用地範圍涉及空軍清泉崗基地列管營外94筆土地，面積16.25餘公頃，經多次溝通，軍方同意被民眾占用部分，清查後由軍方自行處理後再撥用，其餘用地無條件以「無償撥用」方式提供給地方使用。