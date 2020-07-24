砍樹種電被轟 彰化水利會：將請包商移植綠樹

彰化縣農田水利會為響應政府種電政策，在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板，但今天卻傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，彰化縣環保聯盟總幹事施月英痛斥「砍樹種電也太瞎了」。水利會下午回應，會請包商研究改以移植方式作業。

溪州鄉民反映，上午看到有包商在莿仔埤圳沿岸砍樹。一問下才知原來是水利會與光電業者要設太陽能板，但他們覺得很誇張，哪有砍樹種電的道理？

施月英得知水利會砍樹種電也批評，現在全世界這麼熱，都要鼓勵多種樹降溫，否則大家愈用冷氣，電不是也愈用愈多，砍樹種電根本是本末倒置惡性循環，至少也應以移植代替砍樹，或多利用屋頂發電，樹木可移植到公園或學校。

彰化農田水利會組長陳耀釧表示，水利會是響應政府綠能種電政策，所以今年起在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道近8公里渠道上方設太陽能板種電。種電面積約有5公頃，設置容量有5600千瓦，約17500片太陽能板320w模組，一年可發電7154000度電。

陳耀釧表示，由於渠道旁種植的小葉欖仁、羊蹄甲樹根系經常會破壞渠道壁，且先前外縣市曾發生多起樹木倒下壓傷人事件，他們怕樹木太高危險，所以此次一併讓包商處理。