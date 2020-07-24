快訊

【今日精摘】高溫39.7度刷新5紀錄／新增3例菲國境外移入

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

砍樹種電被轟 彰化水利會：將請包商移植綠樹

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣農田水利會在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板種電，今天卻傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，讓環團也痛斥太誇張。圖／民眾提供
彰化縣農田水利會在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板種電，今天卻傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，讓環團也痛斥太誇張。圖／民眾提供

彰化縣農田水利會為響應政府種電政策，在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板，但今天卻傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，彰化縣環保聯盟總幹事施月英痛斥「砍樹種電也太瞎了」。水利會下午回應，會請包商研究改以移植方式作業。

溪州鄉民反映，上午看到有包商在莿仔埤圳沿岸砍樹。一問下才知原來是水利會與光電業者要設太陽能板，但他們覺得很誇張，哪有砍樹種電的道理？

施月英得知水利會砍樹種電也批評，現在全世界這麼熱，都要鼓勵多種樹降溫，否則大家愈用冷氣，電不是也愈用愈多，砍樹種電根本是本末倒置惡性循環，至少也應以移植代替砍樹，或多利用屋頂發電，樹木可移植到公園或學校。

彰化農田水利會組長陳耀釧表示，水利會是響應政府綠能種電政策，所以今年起在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道近8公里渠道上方設太陽能板種電。種電面積約有5公頃，設置容量有5600千瓦，約17500片太陽能板320w模組，一年可發電7154000度電。

陳耀釧表示，由於渠道旁種植的小葉欖仁、羊蹄甲樹根系經常會破壞渠道壁，且先前外縣市曾發生多起樹木倒下壓傷人事件，他們怕樹木太高危險，所以此次一併讓包商處理。

彰化水利會下周二還要舉辦種電全省觀摩會，陳耀釧說，渠道上方有太陽能板還可以減少灌溉溝水份蒸發，在日益缺水情況下，也有節水效果，且種電回饋金還可用於灌溉溝維修。不過因砍樹觀感不佳，下午已請廠商研究將原本要砍除的200多株樹移植到水利會的水利地。

彰化縣農田水利會在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板種電，今天傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，讓環團也痛斥太誇張。圖／民眾提供
彰化縣農田水利會在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板種電，今天傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株苦楝樹及羊蹄甲，讓環團也痛斥太誇張。圖／民眾提供

種電 農田水利會

延伸閱讀

商會簽署合作意向書 彰化織襪打進印尼市場

被問推動改革怕不怕 陳吉仲：閣揆已拍板水利會改制10月1日必上路

沒繳費沒服務 北斗鎮農民盼水利會改制後修灌溉溝

水利會改制公務機關違憲！國民黨團赴司法院聲請釋憲

相關新聞

法治國小的棒壘球傳奇 讓賴清德入武界深山也稱奇

南投縣仁愛鄉法治國小，是一所不到百人的偏鄉小校，竟然勇奪今年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍，創南投縣史紀錄；副總統賴清德今...

砍樹種電被轟 彰化水利會：將請包商移植綠樹

彰化縣農田水利會為響應政府種電政策，在溪州鄉莿仔埤圳北岸聯絡渠道設置太陽能板，但今天卻傳出太陽能包商竟砍了渠道旁20多株...

播下民主種子 彰化縣議會青年議事體驗營迸發精采火花

彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，並接受相關講習後，今天實際在議事大廳登...

影／合歡山銀河季 英仙座流星雨、雷雨胞奇景不斷

英仙座流星雨7月20日起在星空登場，攝影達人莊家和最近扛著30公斤的裝備到合歡山主峰追星，不僅看到夕陽、雲海、銀河和流星...

影／留下日月潭的美！ 萬人泳渡次日發起自主淨潭活動

每年日月潭吸引來自全國2萬多名熱血的泳客參加萬人泳渡活動，雖然推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，仍難免留下不少一次性備...

南投結婚比去年減少104對 日月潭集團結婚也退燒

南投縣今年上半年登記結婚人數1214對，比去年1318對少了104對，連南投縣政府日月潭集團結婚，公布至今也只有10對報...

奧萬大修復舊山林引水道 親子戲水新去處7/28開幕

炎炎夏日，不少國人喜歡到奧萬大享受森林步道芬多精、瀑布負離子，遠離城市喧囂，目前除進行景觀吊橋的加護工程外，南投林管處將...

台中綠川東街淨街 1小時撿1.4公斤煙蒂

煙蒂不落地！台中市政府環保局宣導煙蒂減量，7月24日在台中火車站前廣場號召中區綠川里環保志工與現場民眾一起「淨街撿煙蒂」...

田中老街小小導覽員上場 老街文創地圖也首度亮相

彰化縣田中鎮推廣小旅行，今天新民國小小朋友舉行田中老街小小導覽員成果展，小朋友為教育部USR輔導團委員們進行導覽，而田中...

台中捷運綠線票價公告 5公里內20元

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司今天正式公告捷運綠線票價，中捷表示，起程票價5公里內20元，後續票價級距以每2公里...

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

疫情趨緩，飯店用餐、住宿人潮增多，不過有網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店每月常可補捉到不少老鼠，就連客...

影／迎接防疫新生活！宜居陽台當亮點受青睬

台中市政府為降低都市熱島效應，推動宜居建築，其中又以大又寬敞的景觀綠化陽台最受建商青睬，已有37個大樓建案申請，迎接防疫...

熱門新聞

知名飯店爆老鼠亂竄環境髒亂 員工曝「公司令人絕望」

影／蔡英文訪嘉義市 黃敏惠：請中央兌現選舉承諾

拱天宮「開爐」 白沙屯熱鬧如不夜城

相傳陳永華興建 台南六甲龍湖巖佛祖還曾調解神界糾紛

全國最美市場！台南新化果菜市場遷建工程獲國家卓越獎

環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。