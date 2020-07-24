好酷！彰化縣消防局第三大隊消防小尖兵夏令營

暑假來臨，彰化縣消防局第三大隊今天在福興鄉永豐國小舉辦消防小尖兵夏令營活動，透過闖關遊戲與體驗，學習消防逃生及救生、救溺及急救的常識，透過寓教於樂，讓小朋友有個難忘而豐富的回憶。

這也是彰化縣今年暑期舉辦的第一場夏令營，邀請「關懷小丑協會」跟「大崙社區運動長者」，以鮮豔的服裝與摺氣球、魔術等表演開場，帶給小朋友們更多歡樂，並因應疫情，由消防大哥哥大姊姊與防宣人員教導正熱門的「洗手舞」，讓小朋友記住洗手的重要性。

在闖關遊戲與體驗中，為增加趣味性，第三大隊創造有趣的名詞，內容有，一、消防萌騎士：介紹消防人員工作內容及出勤應帶裝備，讓小朋友了解消防員的實際生活並體驗穿脫消防衣褲；二、滅火勇騎士：教導小朋友了解滅火器操作步驟：「拉、瞄、壓、掃」及使用時機；三、平安守門員：利用濃煙模擬屋假設起火點於2樓房間，請學童選擇逃生方向並瞭解119火災報案方式及要領；四、救護急先鋒：講解心肺復甦術CPR、AED使用時機及操作方法；五、救溺小英雄：教導小朋友救溺五步驟「叫叫伸拋划」並使用道具模擬；六、抗震小達人：教導小朋友震災避難原則：「趴下、掩護、穩住」，並使用防震頭套及桌子模擬情境。