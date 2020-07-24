台中市這條路狹窄超難開考驗駕駛技術 議員爭取拓寬

台中市外埔區二崁路385巷狹窄會車困難，市議員吳敏濟爭取側溝加蓋拓寬，今日邀集相關單位會勘，台中市養工處表示，設計完成後將送水利會審查，提高車輛進出的安全。

吳敏濟表示，外埔區二崁路385巷車輛進出頻繁，但因路面狹窄會車困難，又因一邊是社區外牆，一邊是灌排二用溝及稻田，對駕駛心理更是一大考驗，將側溝加蓋拓寬路面是成本最低的解決辦法。

住在二崁路385巷13弄轉角的鄰長鍾文輝表示，為了方便社區車輛進出和清潔車收集垃圾，他特別內縮自家圍牆成為圓角，但是新手或部分女姓駕駛開車只會前進不敢後退，只要遇上會車道路就堵住。

台中市養工處海線工程隊表示，二崁路385巷寬度只有3.9公尺，側溝寬0.7公尺，該隊原計畫補強側溝的溝牆，並在上方蓋上溝板，將柏油路面拓寬至4.6公尺，設計完成後將送水利會審查，確保防洪段面不影響灌排功能。