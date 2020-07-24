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播下民主種子 彰化縣議會青年議事體驗營迸發精采火花

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，並接受相關講習後，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，各盡其分，針對公共議題攻防，激起火花，精采表現，為民主政治播下種子。

彰化縣議會議長謝典林說，青年議事體驗營對於學生而言，不僅是一個政治參與的機會，更是青年力發聲的管道。希望在營隊參與過程中，能夠點燃學生對民主自由與政治的熱情，期盼這些年輕世代未來能積極參與公共事務，貼近政治進而帶來改變。

為具體落實民主自治，營隊在報名期間，即讓學生自主選擇個人參與之角色，並透過多數決方式選定開議議題，彰化高中職學生對於彰化縣現行「教育與課程數位化」及「地方創生與觀光推動」兩大政策面向最為關心。

為了能完善與青年間的對話管道，體驗營規畫了豐富的課程，邀請縣府官員分享縣府單位備詢及攻防經驗，及兩大公共政策及縣府未來規劃進行專業座談，另規劃專題簡報及撰寫新聞稿等相關實務訓練課程，並由縣議員吳韋達、張錦昆、賴澤民及陳銌銌傳遞質詢經驗，讓學生了解議會運作及議員質詢準備工作及思考面向。

今天進入議事廳模擬實戰演練，先由官員組代表針對兩大公共政策做專題報告，再由議員組輪番質詢，現場青年議員質詢時語氣犀利，備詢青年官員答詢時態度沉穩、不疾不徐，中間數度出現搶話與爭執場面，迸發不少精采火花，最後並由記者組產出報導。

秘書長林裕修講評表示，台灣的學生缺乏狼性，既然是代表好幾千人選出來的議員，面對政府單位的監督與發聲要更鏗鏘、有力；縣議員陳銌銌也說，學生議員質詢時，針對官員提問，要能持續問下去，才能得到自己想要的答案。

彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會23日、24日舉辦兩天暑期青年議事體驗營，共有全縣高中職53名學生報名，今天實際在議事大廳登場，完整模擬議會開議流程，由學生分別扮演官員、議員，針對公共議題攻防，激起火花。記者劉明岩／攝影

青年 公共政策

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