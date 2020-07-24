後疫情時代 台中花農推禮盒搶攻送禮市場
疫情趨緩，為宣傳國內花卉，台灣百合產業發展協會今天在台中豐原火車站舉辦「百合花卉展示活動」，除展出10種百合花，也推廣花卉禮盒，盼民眾賞花、用花、送花，將花卉融入生活。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，不少民眾開始外出遊玩，為搶攻送禮市場，台灣百合產業發展協會推出花禮盒。
台灣百合產業發展協會秘書長詹隆裕表示，花禮盒透過宅配送達指定地點，推出不到一個月，現已訂購500多盒，希望後疫情時代，幫助花農行銷。
台中后里花農、台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇，10多年前自荷蘭引進種球，試種許多新品種百合，有老虎百合、玫瑰百合、杯子百合等，搶攻花卉市場。
羅弘奇指出，今年受疫情影響，國內大型活動、祭祀都精簡辦理，許多婚喪喜慶也取消，花卉需求減少約3成，最近國內疫情趨緩，希望也能帶動花卉買氣，透過舉辦花卉展，推廣花卉，賞花、用花、送花，將花融入生活中。
台灣百合產業發展協會即日起至28日，在台中豐原火車站舉辦「百合花卉展示活動」，展出10大暢銷品種的百合花，希望來往火車站搭車民眾，一起來欣賞花卉。
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