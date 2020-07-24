疫情趨緩花價回升 120束百合花打卡免費送

疫情趨緩，為了推廣國內花卉，台灣百合產業發展協會於台中豐原火車站舉辦為期一周的「百合花卉展示活動」，展出十大品種百合花，今日更有打卡送百合花活動，限量120束，不到2小時就被索取一空。

栽種百合20多年的台中后里花農、同時也是台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇，10年前從荷蘭引進種球，試種老虎百合、玫瑰百合、杯子百合及熊貓百合等多個新品種，特殊花卉，主攻年輕人市場。

羅弘奇表示，今年因疫情嚴峻，國內大型活動及祭祀都精簡辦理，婚喪喜慶也取消或延期，花卉需求減少約3成，幸好去年全台百合花農減產500萬顆種球，控管產量，花價雖受疫情波及，但僅微幅下跌1成。最近疫情趨緩，也帶動花卉買氣，花卉需求量回溫，花價也提升約3成。

為了推廣國內百合，台灣百合產業發展協會自7月22日至28日於台中豐原火車站舉辦「百合花卉展示活動」，展出十大品種百合花，今日更推出打卡送百合花活動，限量120束，民眾索取相當踴躍。