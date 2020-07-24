影／合歡山銀河季 英仙座流星雨、雷雨胞奇景不斷

英仙座流星雨7月20日起在星空登場，攝影達人莊家和最近扛著30公斤的裝備到合歡山主峰追星，不僅看到夕陽、雲海、銀河和流星雨，因對流旺盛出現雷雨胞中，紫色電光也在雲層中躍動，在合歡山共同演出自然天文奇景。

莊家和說，英仙座流星雨7月20日至8月20日前後出現，今年最大值落在8月12、13日，每小時約可達到100顆流星；英仙座流星雨是出現火流星數最多的流星雨，肉眼就能清楚看見，在沒有光害及遮蔽物地點就能觀賞。

他為了記錄更精彩的畫面，21日扛著30公斤重的攝影器材，爬到合歡主峰頂瑪雅平台追星，他傍晚爬上主峰，就看到夕陽在雲海湧動中緩緩落下。

而入夜後，滿天星斗相當壯觀，銀河映襯著瑪雅平台讓人感受宇宙的壯闊奧秘，而透過縮時攝影，英仙座流星雨登場，一顆顆流星不時劃過天際，留下轉瞬即時的光影。

而他覺得最幸運的是，日落後因為夏天對流旺盛，合歡山出現雷雨胞，雷雨胞慢慢形成，厚厚的雲層中，不斷透出一道道的紫色閃電，相當震撼。

不過，他從下午一直待到深夜，7、8度的低溫和刺骨寒風加上高山呼吸不順暢，讓他全身凍的不得了，手腳更是不聽使喚，只能靠著意志力捕捉每一個珍貴的畫面。他說，夏季的合歡山就是美，看到滿滿的收穫，他還是吹著口哨下山，一切辛苦都值得了！