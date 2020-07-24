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影／合歡山銀河季 英仙座流星雨、雷雨胞奇景不斷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
最近對流旺盛，合歡山主峰可看到雲層中紫色閃電不斷躍動。圖／莊家和提供
最近對流旺盛，合歡山主峰可看到雲層中紫色閃電不斷躍動。圖／莊家和提供

英仙座流星雨7月20日起在星空登場，攝影達人莊家和最近扛著30公斤的裝備到合歡山主峰追星，不僅看到夕陽、雲海、銀河和流星雨，因對流旺盛出現雷雨胞中，紫色電光也在雲層中躍動，在合歡山共同演出自然天文奇景。

莊家和說，英仙座流星雨7月20日至8月20日前後出現，今年最大值落在8月12、13日，每小時約可達到100顆流星；英仙座流星雨是出現火流星數最多的流星雨，肉眼就能清楚看見，在沒有光害及遮蔽物地點就能觀賞。

他為了記錄更精彩的畫面，21日扛著30公斤重的攝影器材，爬到合歡主峰頂瑪雅平台追星，他傍晚爬上主峰，就看到夕陽在雲海湧動中緩緩落下。

而入夜後，滿天星斗相當壯觀，銀河映襯著瑪雅平台讓人感受宇宙的壯闊奧秘，而透過縮時攝影，英仙座流星雨登場，一顆顆流星不時劃過天際，留下轉瞬即時的光影。

而他覺得最幸運的是，日落後因為夏天對流旺盛，合歡山出現雷雨胞，雷雨胞慢慢形成，厚厚的雲層中，不斷透出一道道的紫色閃電，相當震撼。

不過，他從下午一直待到深夜，7、8度的低溫和刺骨寒風加上高山呼吸不順暢，讓他全身凍的不得了，手腳更是不聽使喚，只能靠著意志力捕捉每一個珍貴的畫面。他說，夏季的合歡山就是美，看到滿滿的收穫，他還是吹著口哨下山，一切辛苦都值得了！

他說，觀星最重要的就是天氣，出發前必須觀察天氣預報，天空少雲晴朗會是最佳的天氣狀態，否則大老遠跑到觀星點會非常掃興，如果要拍攝星空，更一定要帶腳架。他也將這些辛苦拍到的畫面後製成縮時攝影，讓大家欣賞合歡山自然奇景。網址https://youtu.be/yLug_P0siOw

合歡山主峰瑪雅平台映襯壯麗的銀河，讓人感受宇宙奧秘。圖／莊家和提供
合歡山主峰瑪雅平台映襯壯麗的銀河，讓人感受宇宙奧秘。圖／莊家和提供
合歡主峰上雲海湧動，夕陽緩緩落下，美不勝收。圖／莊家和提供
合歡主峰上雲海湧動，夕陽緩緩落下，美不勝收。圖／莊家和提供

合歡山 攝影

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