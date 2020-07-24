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影／留下日月潭的美！ 萬人泳渡次日發起自主淨潭活動

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供
日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供

每年日月潭吸引來自全國2萬多名熱血的泳客參加萬人泳渡活動，雖然推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，仍難免留下不少一次性備品，日月潭國家風景區、雲品酒店合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列，在萬人泳渡次日上午集結伊達邵碼頭，完成疫情期間Go Green的最後一里路，讓日月潭的美麗永遠延續下去。

日管處表示，日月潭的國家級絕美風景，讓國內外遊客留連忘返、除向泳客推動垃圾不落潭觀念外，也與雲品酒店合作，從去年開始在泳渡結束，隔天9月28日舉辦「美麗泳駐日月潭淨潭活動」，今年同樣希望號召更多泳者加入，也邀請潭邊商家、機關一同響應，讓美麗「泳」駐日月潭，雲器承諾已於館內實施不主動提供一次性備品，實際減少塑膠製品的使用量。

雲品酒店更強調，今年5月起更配合魚池鄉公所辦理的淨潭活動外，自發性地於每周五號召員工從雲品周邊出發撿垃圾，與伊達邵商家共同努力，目標將持續進行至環潭一圈，總計會清理33公里的路程，在活動中也有多位民眾陸續填寫意願調查加入淨潭行列，為台灣注入更多正面能量。

南投縣政府指出，邁入第38屆的日月潭萬人泳渡，為讓更多旅客前來感受日月潭的美。今年泳渡前一周會在雲品溫泉酒店，展出歷屆泳渡紀念物：泳帽、毛巾和活動照片，把歷經38年的萬人泳渡活動精華呈現，讓旅客一同回顧泳渡的精彩時刻。

日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供
日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供
日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供
日月潭萬人泳渡推動「垃圾不落潭」但伴隨著活動結束，日管處與飯店業者合作自主淨潭，邀請大家一起加入淨潭志工行列。圖／雲品酒店提供

日月潭 酒店

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