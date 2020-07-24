奧萬大修復舊山林引水道 親子戲水新去處7/28開幕

炎炎夏日，不少國人喜歡到奧萬大享受森林步道芬多精、瀑布負離子，遠離城市喧囂，目前除進行景觀吊橋的加護工程外，南投林管處將舊有損壞引水道改造為山林親水區，引入腦寮溪沁涼溪水，創造小橋、連瀑、戲水池等親子戲水空間，7月28日舉行腦寮溪橋及親水區祈福儀式後，對外開放使用。

南投林管處指出，連日大雨造成山區土石崩塌，三年前展開萬大溪集水區野溪整治工程，結合生態防災、景觀營造、交通改善、森林育樂及台電跨部門合作等多面向，將舊有損壞引水道改造為山林親水區，依現場地形特色營造景觀瀑布及戲水池，戲水池依自然流水沖刷，表現出20至30公分不同深淺，引入腦寮溪沁涼溪水，創造小橋、連瀑、戲水池等親子戲水空間。