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奧萬大修復舊山林引水道 親子戲水新去處7/28開幕
炎炎夏日，不少國人喜歡到奧萬大享受森林步道芬多精、瀑布負離子，遠離城市喧囂，目前除進行景觀吊橋的加護工程外，南投林管處將舊有損壞引水道改造為山林親水區，引入腦寮溪沁涼溪水，創造小橋、連瀑、戲水池等親子戲水空間，7月28日舉行腦寮溪橋及親水區祈福儀式後，對外開放使用。
南投林管處指出，連日大雨造成山區土石崩塌，三年前展開萬大溪集水區野溪整治工程，結合生態防災、景觀營造、交通改善、森林育樂及台電跨部門合作等多面向，將舊有損壞引水道改造為山林親水區，依現場地形特色營造景觀瀑布及戲水池，戲水池依自然流水沖刷，表現出20至30公分不同深淺，引入腦寮溪沁涼溪水，創造小橋、連瀑、戲水池等親子戲水空間。
奧萬大過去原本就有森林浴、瀑布、吊橋、楓林區及松林區等天然景觀，夏日氣溫屢創新高，親水區池底就地取材鋪上萬大溪採集的圓潤卵石，模擬自然野溪之溪底情況，採用現地塊石材料仿製自然環境營造水瀑景觀，親子戲水也可以進行尋寶遊戲，保障親子戲水安全，一旁林蔭設置石椅及木平台供休憩，是夏日消暑親子共遊的好去處。
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