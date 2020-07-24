台中綠川東街淨街 1小時撿1.4公斤煙蒂

煙蒂不落地！台中市政府環保局宣導煙蒂減量，7月24日在台中火車站前廣場號召中區綠川里環保志工與現場民眾一起「淨街撿煙蒂」，43人在短短一小時內撿拾1.4公斤煙蒂、估約4700根煙蒂，環保局呼籲民眾落實「自備煙蒂盒、煙蒂不落地」的良好習慣。

環保局長吳志超表示，這次鎖定中區綠川東街等煙蒂丟棄熱點路段，提供參與者煙蒂收集瓶，合力淨街清掃煙蒂；淨街結束後，煙蒂收集瓶可回收再使用，愛護環境，不留餘「蒂」，如查獲隨地亂丟煙蒂，依《廢棄物清理法》最高可處6000元罰鍰。