聽新聞
test
0:00 / 0:00
田中老街小小導覽員上場 老街文創地圖也首度亮相
彰化縣田中鎮推廣小旅行，今天新民國小小朋友舉行田中老街小小導覽員成果展，小朋友為教育部USR輔導團委員們進行導覽，而田中老街文創地圖也首度亮相。
今天小朋友們為USR輔導團委員們實地導覽田中街區的乾德宮媽祖廟、景崧醫院、壽山堂、德東百貨、女人香臭豆腐等特色景點及古蹟建物等。
修平科技大學老師許名勝也是田中在地人，他帶領修平師生一起輔導田中的「再現田頭水」計劃，也與新民國小合作訓練小小導覽員。
而讓人眼睛一亮的是前北農總經理吳音寧也在USR輔導團委員行列中，對在地文化一直投注關懷的吳音寧看到壽山堂的牆，提及這面牆當初子孫為了爭取列入古蹟，而分成兩派，反對派甚至把牆給打掉了，如今也修補起來了。
許名勝當場給小朋友腦力激盪說，如果你們是子孫是會選擇保留老房子，還是拆掉老房子賺大錢，引發小朋友們熱烈討論。
曾致力於活化彰化縣溪州鄉成功旅舍為推廣友善良質米基地的吳音寧說，老房子等文化古蹟保存一定要落實在教育，尤其應讓小朋友參與，否則若只是書本上的知識，民眾不一定會有太大的感覺，有一次她參訪德國，就發現他們會藉由遊戲討論讓小朋友思考一塊土地有多方力量想同時想蓋房子、保育、開發能源等，讓小朋友開始去深度思考，不同的決定會有怎樣的結果，唯有開始省思文化保存才真能活下來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言