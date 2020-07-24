田中老街小小導覽員上場 老街文創地圖也首度亮相

彰化縣田中鎮推廣小旅行，今天新民國小小朋友舉行田中老街小小導覽員成果展，小朋友為教育部USR輔導團委員們進行導覽，而田中老街文創地圖也首度亮相。

今天小朋友們為USR輔導團委員們實地導覽田中街區的乾德宮媽祖廟、景崧醫院、壽山堂、德東百貨、女人香臭豆腐等特色景點及古蹟建物等。

修平科技大學老師許名勝也是田中在地人，他帶領修平師生一起輔導田中的「再現田頭水」計劃，也與新民國小合作訓練小小導覽員。

而讓人眼睛一亮的是前北農總經理吳音寧也在USR輔導團委員行列中，對在地文化一直投注關懷的吳音寧看到壽山堂的牆，提及這面牆當初子孫為了爭取列入古蹟，而分成兩派，反對派甚至把牆給打掉了，如今也修補起來了。

許名勝當場給小朋友腦力激盪說，如果你們是子孫是會選擇保留老房子，還是拆掉老房子賺大錢，引發小朋友們熱烈討論。