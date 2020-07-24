台中捷運綠線票價公告 5公里內20元

台中捷運綠線預計年底通車，台中捷運公司今天正式公告捷運綠線票價，中捷表示，起程票價5公里內20元，後續票價級距以每2公里增加5元，未來將依大眾捷運法與大眾捷運系統運價率計算公式等規定，每2年檢討一次運價，讓民眾享有便利的交通服務。

中捷公司董事長林志盈表示，票種規劃以簡單使用為原則，分為「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」、「旅遊票」，實施後會依大眾使用狀況、市場動態來調整，預計規劃交通聯票、優惠定期票、旅遊套票等多元票種，滿足各客群需求，林董事長呼籲，民眾可善加利用，體驗省時便利的台中捷運新生活。

中捷公司說明，依據「大眾捷運法」與「台中市台中捷運股份有限公司組織自治條例」規定，向市府提出運價訂定方案，分別在今年2月7日的中市府運價審議委員會及3月31日市政會議通過，隨後提送台中市議會於5月15日審議通過，並由市府7月13日核定，中捷收到核定函後，今日正式公告。

中捷公司補充，上線初期訂定較低票價，鼓勵市民朋友搭乘捷運，融入生活習慣，培養捷運人口，舉例從北屯總站搭捷運到高鐵台中站的車程約32分鐘，票價最多50元，提供市民朋友快速、便捷又安全的交通工具選擇。