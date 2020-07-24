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影／迎接防疫新生活！宜居陽台當亮點受青睬

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
惠宇建設總經理顏定滄觀察，宜居陽台大又舒適，可在自家陽台呼朋引伴喝咖啡、看風景，深受住戶青睬。圖／建商提供
惠宇建設總經理顏定滄觀察，宜居陽台大又舒適，可在自家陽台呼朋引伴喝咖啡、看風景，深受住戶青睬。圖／建商提供

台中市政府為降低都市熱島效應，推動宜居建築，其中又以大又寬敞的景觀綠化陽台最受建商青睬，已有37個大樓建案申請，迎接防疫新生活，近期建商推案，紛紛拿宜居陽台當亮點，等於住家多了一處綠意環繞的空間，深受消費者歡迎。

台中市政府推動台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法，景觀綠化陽台不能列為權狀登記、需經結構技師審核確定安全性，申請時建商需繳交保證金，建築師在完成後每2年到場審核，確保陽台上綠化設施保持常綠，且不能變更使用或陽台外推，規定嚴謹，也考驗建築工法，但完工後可為建築加分不少，吸引建商申請。

陸府建設在單元二益豐路、大墩12街推出「陸府觀森」，申請宜居陽台，規劃戶戶雙植樹大陽台，有如前庭與後院；每間房間都有花台植栽，串連成「跳島陽台」，將建築體四面包覆全綠化。

業者說，「陸府觀森」陽台最大深度為3米，寬度3.6米，合計有將近3坪，可作為戶外客廳、戶外用餐區、健身瑜珈室等彈性運用空間。坪數57、65、100坪，總戶數62戶，進場3個月，熱銷逾七成。

惠宇建設在台中市南屯單元三文心南五路、益昌三街口規劃的「青山清Sky Villa」，2000坪基地保留1400坪水漾森林，148戶住家，坪數45至70坪，有一半規劃3米宜居大陽台。

惠宇建設總經理顏定滄說，惠宇青山清Sky Villa宜居陽台四坪起跳，綠化的居家環境，空間更大、更舒適，可在自家陽台喝咖啡、看風景，邀三五好友共享星空下的長桌晚餐等，受住戶青睬。

精銳Garden One基地面積2000坪，以720度立體森林概念打造，包括1500坪私家花園湖泊、玻璃花坊，以及建築垂直綠化。住家規劃58、63、120坪，規劃120戶，戶戶都有栽植一棵主樹的宜居景觀陽台，不但配合綠化、降板，從客廳到陽台規劃為無障礙設計。

「陸府觀森」宜居大陽台，可作為戶外用餐區、陽光書屋、瑜珈室等空間運用。記者趙容萱／攝影
「陸府觀森」宜居大陽台，可作為戶外用餐區、陽光書屋、瑜珈室等空間運用。記者趙容萱／攝影

建築 台中市

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