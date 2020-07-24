雨後…路樹成公路殺手？中市府：認證+老師監看不濫剪

台中近日熱流旺盛強降雨傳災情，本月2日筏子東街樹倒砸死機車女騎士、10日台灣大道、公益路有枝幹被吹落砸傷人車意外。護樹團體質疑，與樹木被毫無章法的「濫剪」有關，呼籲政府建立路樹健檢制度，避免憾事發生。

台中市建設局回應，市府自2015年起推動樹木修剪認證，至今339名從業人員取得認證，台中市樹木修剪需由取得認證者執行，並具景觀背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生。近期因強降雨頻繁，除了樹木減災修剪外，並加強巡檢，降低樹木倒塌機率。

建設局說明，2日筏子東街樹倒意外，為防汛道路緩衝空間雜樹，位於道路護欄外，不是路樹，由於樹根已腐朽，雨勢導致土壤鬆軟，連根倒下，10日風強雨驟，陣風到達颱風規模。

曾任靜宜大學生態所副教授、台灣護樹協會常務理事楊國禎認為，台中的路樹為何變得如此脆弱？問題出在樹木過度修剪。亂砍樹只會長出更容易斷裂的枝葉，修剪應依樹的特性、環境，疏枝通風、去弱留強，展現優美樹形，並強壯未來發展，但仍有路樹被「斷頭」，或斷手斷腳的亂砍，剪得像米奇樹怪現象。

台灣護樹協會常務監事張豐年認為，筏子東街倒塌樹枝幹被重複過度修剪，種下日後衰敗、根部腐朽遠因，濫剪破壞生態，更會導致整體樹勢衰弱，經不起颱風考驗，政府應建立路樹健檢機制。

建設局說，樹木修剪以保障用路人安全為前題，過程都有監看老師現場指導，依樹特性、環境來修剪，也會注意樹形、平衡。雜樹木質脆弱，易傾倒、斷裂，影響用路人安全才會移除，不在道路部份維持原本生態。