預估千萬訂單！王惠美見證彰化縣與印尼商會簽意向書

在彰化縣長王惠美見證下，印尼國際商業協會會長曾姍姍與彰化縣商業會常務理事白煌嘉今天在縣長室簽署備忘錄，並與國內廠商代表簽下長期合作意向書，預估未來會有千萬元的訂單，王惠美強調，縣府會不斷努力拚經濟，立足台灣、放眼天下，持續把彰化商品帶出去、外資引進來。

王惠美指出，縣府去年委託彰化縣商業會輔導縣內15家廠商，參與印尼巴淡市國際連鎖加盟商展，另有8家共同參與，讓彰化商品在當地留下深刻印象，促成印尼國際商業協會簽署彰化通路拓展長期合作協議的契機，感謝彰化縣商業會的努力，爭取國外訂單，擴大彰化爭取印尼市場的佔有率。

白煌嘉說，彰化縣有各種產業，包含輪胎、水五金、織襪、汽車零組件等都是隱形冠軍，希望在縣長的帶領下，將彰化縣的產品帶到世界，為國家發光發熱。

曾姍姍透過翻譯說，來台灣已經訪問很多次，深深了解台灣人的熱情、友善與專業，謝謝彰化縣商業總會的鼎力相助，介紹很多優質廠商，希望以後可以開創更多的商機。