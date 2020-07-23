偏鄉搶振興券、農遊券、藝FUN券商機 卯起來

偏鄉也不想錯失振興券、農遊券、藝FUN券等商機，就連菜販小農都收振興券，不過農遊券消費是以QR Code掃描支付，彰化縣農遊券合作店家只有76家，是中部5縣市最少，也讓民眾覺得選擇性比較少。

彰化縣二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，社區為了要推小旅行及搶商機「什麼券統統收！」，不過若報名小旅行，報名費一半可以振興券支付、另一半需用現金，農遊券、藝FUN券也都收，振興券實體券未來若要換現金應該比較沒問題，但像農遊券是掃QR Code消費，可以買社區果乾產品等，但至今還不知農遊券未來會以什麼方式支付給社區，他們也有點擔心，到時會不會所賣出的貨品，最後和QR Code的帳對不上，不知會不會虧錢？

賴昭旭說，社區為了響應政府什麼券都收，也花了不少時間去申請和了解，但對於農遊券未來支付的方式還是霧煞煞。

二水鄉彰農米糧業者黃楷芸說，最近每天都會收到民眾以振興券來消費，買米、買堅果雜糧都很好用，也有不少民眾會問可以用農遊券買嗎？但他們不收農遊券，因為當初認為農遊券應該是使用在農場或農會這些地方，所以也沒提出申請，且許多持振興券來消費的民眾都是附近居民，但農遊券需跨鄉鎮使用，他們接到客人詢問時，就會建議可到外鄉鎮農場或農會消費。