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別忘了還有我們 彰化縣庇護工場也推振興券優惠搶商機
旅遊藝文農業業者搶食政府振興大餅，在疫情期間募款不利、後疫情期搶不過其它行業的身心障礙庇護工場，向政府求援，彰化縣政府今天下午到二林鎮慈恩庇護休閒農場開會，決議縣政府和附屬機關優先採購庇護工廠產品，也加強宣傳籲請社會大眾購買身障機構的產品。
勞工處長吳蘭梅與慈恩庇護休閒農場、喜樂愛加倍工場、肯納兒烘焙坊、愛心機車美容工場等多個社福團體代表座談。各庇護工場人員十分焦急，表示政府振興券、農遊券、藝FUN券、動滋券接連出籠，相關業者無不卯足勁推優惠和加購價搶振興經濟商機，身障機構本來就弱勢，在這波振興商機裡幾乎被邊緣化，社會大眾聽不見也看不到庇護工場歡迎使用振興券，優惠最高六折。
吳蘭梅說，疫情期間，政府機關和公司行號取消活動，影響庇護工場的生意，現在疫情趨緩，縣政府已通知所屬機關和公司團體，盡量優先採購庇護工場的產品，同時在公開活動中請社會大眾多多買庇護工場的手工皂、烘焙產品、咖啡，假日到慈恩庇護休閒農場品嘗風味餐，用行動「助振興挺庇護」，幫助身障者穩定就業。
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