台中谷關推通用化景點 身障者泡湯輕鬆無負擔

疫情後新生活湧現報復性出遊，台中市和平區谷關風景區順勢推出通用化無障礙旅遊景點，讓行動不便者也可順利「移位」，在無障礙環境輕鬆泡湯，感受原民風情。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，不少子女帶著高齡、行動不便的長者出遊，通用設計友善服務變成旅遊需求之一。交通部觀光局今天邀請高齡照護機構及身障社福團體到谷關溫泉公園，體驗通用化無障礙旅遊景點。

台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑勻表示，對於行動不便長者、身障朋友，「移位」其實不舒服，也令照顧者頭痛。通用設計泡腳池在池子的高度、深度，還有池邊裝設高低不同扶手，要讓每個人無論是離開輪椅、轉身坐上、池邊泡腳、起身的過程都能方便又安全。

參山國家風景區管理處長柯建興表示，谷關溫泉公園除各項貼心的遊憩設施和體驗服務外，無障礙交通和住宿也很友善。從高鐵烏日站搭乘台中市公車到谷關的路線，整天班次都有低地板服務，方便輪椅族上下。

谷關溫泉公園除提供通用無障礙旅遊外，民眾到此還可免費穿著泰雅原民服飾拍照，也可DIY原住民口簧琴，聆聽演奏，感受原民風情。

交通部觀光局和參山處網站蒐集谷關無障礙客房資訊，方便民眾預先了解或聯繫業者，無論是一人出遊還是家人兩天一夜遊，都可預先與行動不便家人一起規劃行程。