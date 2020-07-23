商會簽署合作意向書 彰化織襪打進印尼市場

印尼國際商業協會今天拜訪彰化縣，在彰化縣長王惠美見證下，印尼國際商業協會和彰化縣商業會簽下長期合作意向書，王惠美說，期盼彰化織襪等產品能銷售到印尼拓展商機。

印尼國際商業協會會長曾姍姍今天率領協會成員，來到彰化縣政府拜訪王惠美以及彰化縣商業會，王惠美和彰縣商會常務理事白煌嘉等人以地主立場，歡迎印尼國際商業協會成員到訪；曾姍姍和白煌嘉也簽下長期合作意向書，未來彰化的織襪、濾水器等產品將銷售到印尼。

王惠美致詞時說，縣府去年曾委託彰化縣商業會輔導縣內的中小企業參加國際商展，其中也包含在印尼巴淡市的商展，彰化商品在當地留下深刻印象，也間接促成印尼國際商業協會今天和彰化縣商業會簽下合作意向書。

王惠美指出，歡迎曾姍姍率領團隊來到台灣，不僅簽署合作意向書，也帶來實質商機，也要謝謝彰化縣商業會的努力，爭取國外訂單，打入當地市場，讓民眾感受到彰化精品帶來的便利。

曾姍姍指出，已訪問台灣很多次，深深了解到台灣人的熱情、友善與專業，謝謝彰化縣商業總會的鼎力相助，也希望以後可以開創更多的商機。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處指出，彰化是中小企業的故鄉，有許多具發展潛力的產業，縣府團隊將持續支持縣內企業永續發展，鼓勵參加國際展覽，爭取國外訂單以擴大市場佔有率，也能籍由參展掌握國際產業狀況及市場走向。