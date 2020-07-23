快訊

錢櫃大火涉電梯弊案北市府官員 陳屍北市南湖大橋下

午後雷陣雨狂襲！南到北防大雨 氣象局：恐下到入夜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投咖啡評鑑重防疫 高規格採獨立衛生杯測

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影

「南投縣咖啡評鑑」往年多在5月辦理，但今年因疫延至7月，昨起開始評鑑，今進行風味評測，但有別於過去讓評審啜吸同杯咖啡，改以獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染，並響應環保「無紙化」評分，而今年參賽豆品質明顯提升。

國姓鄉農會指出，根據農糧署統計，南投縣咖啡栽種面積152.25公頃，是全國第3大產地，近年更透過辦理評鑑或展售會提升品質、加強行銷，其中縣級評鑑賽多在每年5月舉辦，但今年受到疫情影響，延到7月22日才展開評鑑作業。

「南投縣咖啡評鑑」目前在國姓鄉農會九二咖啡故事館舉行，而今年咖啡生豆評鑑件數共63件，昨已完成生豆特性鑑定及篩選，今進行官能鑑定，透過嗅覺、味覺等評測咖啡風味給分，明天將公布評鑑成績，並選出冠軍等15件作品。

但為因應疫情、環保等問題在評鑑措施上做出調整，主任評審、茶改場魚池分場股長劉千如說，以往杯測，評審都喝同1杯，高規格採「獨立衛生杯測」，評審各有專屬杯測區，杯具和咖啡用量雖增加，但自己喝自己的，避免口沫交叉汙染。

此外，過去評鑑是採用紙本手寫評分，但今年則藉由平板、電腦等載具，透過杯測評鑑軟體填寫，不僅「無紙化」還能自動彙整，兼顧環保和效率；另，為降低人員群聚狀況，明天將以網路線上直播公布評鑑成績。

針對今年評鑑狀況，評鑑顧問吳原炳、技術委員陳婉甄均認為，整體品質有大幅提升，甚至有幾件作品風味讓人相當驚艷；陳也提到，將根據縣賽評鑑結果，擇優前幾名代表南投縣參加全國咖啡評鑑競賽。

南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，並以「無紙化」評分。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染。記者賴香珊／攝影
南投縣咖啡評鑑今進行風味評測，而今年因疫改採獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染。記者賴香珊／攝影

咖啡 疫情

延伸閱讀

郵輪安全了？探索夢號郵輪26日全球率先復駛 下午防疫模擬考

到鴨川邊野餐、喝手沖咖啡！體驗與眾不同的京都 Wife&Husband 咖啡

國姓咖啡節後天打水戰 梨山森活節月底開跑

南投連鎖賣場偷拍狼落網 坦承拍攝短褲女腿欣賞

相關新聞

影／南投咖啡評鑑重防疫 高規格採獨立衛生杯測

「南投縣咖啡評鑑」往年多在5月辦理，但今年因疫延至7月，昨起開始評鑑，今進行風味評測，但有別於過去讓評審啜吸同杯咖啡，改...

校門口車流量大危及安全 社口國小盼改善通學步道

台中神岡社口國小緊鄰昌平路西側人行道、圍牆及大門圍牆外學校用地，因經費不足無法設置通學步道，孩子進出校園時必須走在人車混...

彰化北斗鎮違停熱點 將分段分區分價收費停車

彰化縣北斗鎮公所和鎮民代表會通過市區路邊停車，連同思恩公園、扶輪公園畫504個收費停車格，每小時20元，最快明年實施；今...

【崇洋迷思2】台中巨蛋被批回收設計 張清華：發想來自藺草帽

台中巨蛋外型設計惹議，與日本建築師隈研吾合作拿下設計權的九典建築師事務所主持建築師張清華接受本報專訪表示，台中巨蛋乍看和隈研吾的澳洲作品很像....

集集小鎮公民審議及參與式預算 首選八張社區成功試辦

為讓施政更加透明，集集鎮公所開始推動公民參與式預算，今年首次舉辦「公民審議及參與式預算實驗計畫」，由八張社區居民票選出的...

善心業者、民代捐酒精感知棒 助中警取締酒駕添利器

台中市龍立公司經理莊孟勳是大台中警察之友會第一辦事處副主任，他為了協助警員取締酒駕，因此號招地方民代、業者一起響應，昨天...

員林果菜市場擬改建 攤商抗議 代表會：移送造謠者

彰化縣員林市公所向市代會提案擬要改建果菜市場，今天100多名攤商到公所抗議，攤商代表賴建廷說，果菜市場改建案已要定案，但...

真幸福！領到600元振興禮金 和美鎮民笑呵呵

中央政府發三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但民眾質疑限制多、程序繁瑣，甚至還要抽籤，質疑政府誠意不足，相對地，彰化...

安心旅遊國旅爆 業者：暑假本來就客滿補助力道下太大

台中梨山森活節活動7月31日登場，邀遊客趁暑假上山避暑，不過高山避暑人潮爆，旅館民宿滿到8月底，業者表示，其實在大解封前...

台中市消防局將在麗寶樂園辦小小消防員體驗 免費報名

台中市消防局7月26日將在麗寶樂園舉辦的小小消防員體驗活動，活動分為兩大類，第一種為救援任務，參加的小朋友需要挑戰拋水帶...

台中家商校長林怡慧校長遴選未出線 未來動向備受關注

台中家商校長林怡慧任期7年，即將屆滿。她今年投入台中一中校長遴選，未能出線，據了解，有可能轉至教育部任職，台中家商校內表...

科博館年度特展「時空探秘」從遠古探索到未來壯觀好玩

國立自然科學博物館集結古生物學、植物學、動物學、數位小組等跨領域專家組策展團隊，並加入產業界的科技創新能量，暑假推出「時...

熱門新聞

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

南鐵今再取消強拆任務 陳致曉開心不了：他來我們再擋

農遊券發威消費滿千送住宿券 嘉縣農會營業額創紀錄

嫌三倍券麻煩 彰化花壇跟進加發每名鄉民千元現金

機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳

花蓮車站變涼了 裝冷氣被怨擋風景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。