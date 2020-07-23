影／南投咖啡評鑑重防疫 高規格採獨立衛生杯測

「南投縣咖啡評鑑」往年多在5月辦理，但今年因疫延至7月，昨起開始評鑑，今進行風味評測，但有別於過去讓評審啜吸同杯咖啡，改以獨立衛生杯測，避免口沫交叉汙染，並響應環保「無紙化」評分，而今年參賽豆品質明顯提升。

國姓鄉農會指出，根據農糧署統計，南投縣咖啡栽種面積152.25公頃，是全國第3大產地，近年更透過辦理評鑑或展售會提升品質、加強行銷，其中縣級評鑑賽多在每年5月舉辦，但今年受到疫情影響，延到7月22日才展開評鑑作業。

「南投縣咖啡評鑑」目前在國姓鄉農會九二咖啡故事館舉行，而今年咖啡生豆評鑑件數共63件，昨已完成生豆特性鑑定及篩選，今進行官能鑑定，透過嗅覺、味覺等評測咖啡風味給分，明天將公布評鑑成績，並選出冠軍等15件作品。

但為因應疫情、環保等問題在評鑑措施上做出調整，主任評審、茶改場魚池分場股長劉千如說，以往杯測，評審都喝同1杯，高規格採「獨立衛生杯測」，評審各有專屬杯測區，杯具和咖啡用量雖增加，但自己喝自己的，避免口沫交叉汙染。

此外，過去評鑑是採用紙本手寫評分，但今年則藉由平板、電腦等載具，透過杯測評鑑軟體填寫，不僅「無紙化」還能自動彙整，兼顧環保和效率；另，為降低人員群聚狀況，明天將以網路線上直播公布評鑑成績。