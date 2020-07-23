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校門口車流量大危及安全 社口國小盼改善通學步道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天邀請教育局人員到台中神岡社口國小現勘。記者余采瀅／攝影
立委楊瓊瓔今天邀請教育局人員到台中神岡社口國小現勘。記者余采瀅／攝影

台中神岡社口國小緊鄰昌平路西側人行道、圍牆及大門圍牆外學校用地，因經費不足無法設置通學步道，孩子進出校園時必須走在人車混雜的馬路上，十分危險。立委楊瓊瓔接獲許多家長反應，今天邀請教育局到學校現勘，中市府教育局表示，已請社口國小提報建設局「通學步道設置計畫」，希望對教學環境能有所改善。

神岡國小校長陳光鑫表示，學校位於神岡區市中心，人口稠密，由於通學道緊鄰車流量大的昌平路，危及學生與社區民眾行的安全，家長會已多次向校方反映，感謝楊瓊瓔積極爭取，讓通學步道改善工程計畫得以順利推動。另當初新校舍新建工程8千萬元，但內部設施未包含在內，需國教署及教育局共同協助，保障學生受教權益。

中市府教育局專委賴緣如說，已請社口國小提報建設局「通學步道設置計畫」，社口國小以改善學校大門口西側昌平路上的人行步道為主，包含圍牆退縮4公尺、整理地坪、舖設平板磚、植栽等，並與現有人行道無縫接合，挪出空間來設置通學步道，做到人車分離。而西棟大樓的興建在規畫上的設備設施因經費沒到位，教育局將向國教署爭取經費，以免孩子明年校舍完工後沒有設備可用。

楊瓊瓔表示，普遍學校新校舍新建工程都因經費編列不足，造成多次工程流標，最後為了順利決標，而把內部設施通通拿掉，以至於完工後也沒辦法啟用，建議教育局「日後規畫與經費要一併到位，確實執行！」

楊瓊瓔強調，未來新校舍用於設置圖書室、國樂教室、階梯教室、一般教室等共20間的電燈、電扇、冷氣等內部設備約1500萬元，會協調市府籌措地方配合款，及向中央力爭經費補助，配合明年10月工期完成，順利啟用。另外也協調營建署務必將社口國小通學步道新設工程列為優先補助工程，讓約700萬元通學步道工程能順利推動。

教育局 人行道 楊瓊瓔

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