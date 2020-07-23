彰化北斗鎮違停熱點 將分段分區分價收費停車

彰化縣北斗鎮公所和鎮民代表會通過市區路邊停車，連同思恩公園、扶輪公園畫504個收費停車格，每小時20元，最快明年實施；今天鎮公所表示，將聽取民意，如果不適合畫停車格，鎮公所不會強行畫設。

台灣俗諺「一府，二鹿，三艋舺，四寶斗」，寶斗即是北斗，北斗鎮繁榮甚早，商業發達，傳統美食北斗肉圓、高麗菜飯跟彰化肉圓、鹿港高麗菜飯齊名，吸引許多外來遊客，加上本地外食人口，北斗鎮市區道路常見並排停車，鎮公所推動路邊停車收費，希望減少車輛長時間占用路肩和增加周轉率。

鎮公所準備在復興路、光復路、中華路、斗苑路、神社路、學府路、文苑路之間，和思恩公園、扶輪公園、停一停車場，同一期間畫設504個收費停車格，採「分段、分區、分價」收費，中華路的停車格上午9點到晚上9點收費，其餘路段上午8點到晚上8點收費，距離市中心較遠的道路末端和停車場，可能論次停車收費。

部分市區道路狹窄，若畫停車格恐怕畫在居民住家門口；鎮公所表示，劃設前將調查民意和路況，在適當路段畫停車格，不適合的地點就不畫設，以免增加大家困擾，至於縣政府建議在違停熱點提高停車費用，鎮公所認為目前還不宜這樣做。