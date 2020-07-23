小小消防員體驗水陸空救援 與搜救犬相見歡

台中市消防局舉辦小小消防員體驗活動，7月26日在麗寶樂園渡假區登場，小朋友體驗救援任務、密室逃脫，過關後可穿上消防衣與消防車合影，還可和搜救犬斯斯與Melody見面。

暑假開始，許多暑期活動也紛紛開辦。台中市消防局今年再度舉辦小小消防員活動，7月26日將在麗寶樂園渡假區的休息站展開，今年的體驗活動分為救援任務、密室逃生兩大類。

救援任務部分，參加的小朋友需要挑戰拋水帶、攻擊火點的陸上救援，還有穿著救生衣的救溺任務水上救援，以及使用滑輪橫渡的空中救援。

今年更首度推出密室逃生，小朋友找尋線索時同步體驗醫療救護、吊掛拖拉、濃煙逃脫、鋼瓶氣量檢查、滅火器使用等消防實作。

當天還會有搜救犬斯斯與Melody與大家見面；活動在當天下午1時在麗寶休息站開放現場免費報名，名額有限、額滿為止。