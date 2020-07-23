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彰化和美鎮發現金600元 伸港花壇要跟進

中央社 / 彰化23日電

彰化縣和美鎮今天起發放每名鎮民600元的振興發財金，鎮長阮厚爵特別前往和美鎮還社里將600元紅包發放給排隊民眾。伸港鄉、花壇鄉也有意發放現金給鄉民，正待鄉代會同意。

為領取600元的振興發財金，和美鎮還社里辦公室一大早就有民眾排隊，阮厚爵及和美鎮代會主席林金鐘聯袂上午特別來到還社里，親手將新台幣600元紅包送到民眾手上。

阮厚爵接受媒體聯訪時指出，和美鎮1年的財源將近3億元，歲入的剩餘款約有1000到3000萬元，這次約需花4500多萬元，不會影響到鎮公所的財政，也希望鎮民拿到現金後可以在和美鎮消費。

彰化縣除了和美鎮自今天起發現金給鎮民，伸港鄉、花壇鄉也有意發放現金給鄉民，其中伸港鄉需等到鄉民代表會8月開臨時會，才能確定發放的金額及時間；花壇鄉也宣布，公所已與鄉代會協調，將提案送鄉代會審議，每名鄉民將發放1000元的振興發財金。

雖有3鄉鎮決定發現金，彰化市長林世賢表示，彰化市已發放敬老禮金，若再發放現金，彰化市的財政無法負擔。

大村鄉公所因正新輪胎創辦人羅結的妻子羅黃葉過世而拿到高額遺產稅，鄉庫還有11億多元，但對於發放現金持保留看法。

發財金 紅包

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