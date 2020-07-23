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集集小鎮公民審議及參與式預算 首選八張社區成功試辦

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮公所開始推動公民參與式預算，首次舉辦八張社區居民票選出「絡活長青，舞出健康」兩課程，鎮民參與熱絡。圖／集集鎮公所提供
集集鎮公所開始推動公民參與式預算，首次舉辦八張社區居民票選出「絡活長青，舞出健康」兩課程，鎮民參與熱絡。圖／集集鎮公所提供

為讓施政更加透明，集集鎮公所開始推動公民參與式預算，今年首次舉辦「公民審議及參與式預算實驗計畫」，由八張社區居民票選出的「絡活長青，舞出健康」、「八張社區媽媽手作工坊」兩項課程，昨天開課，兩場首堂課程就有超過50名居民參與。

鎮長陳紀衡說，集集鎮為921地震震央所在，近來以鐵道觀光聞名，至今仍為南投縣面積最小、人口最少的鄉鎮，近1萬人的小鎮，建立一套鎮民可以主動參與小鎮規畫，落實公民參與參與式預算，先從鎮上人口最多的八張社區，進行首個試辦社區，未來也會傳承其經驗給其他11個里的社區。

八張社區發展協會表示，比起過去民眾被動接受政府決策，參與式預算更貼近地方需求，這次主動選出「絡活長青，舞出健康」、「八張社區媽媽手作工坊」兩項課程，規劃16堂舞蹈課，舞蹈老師涂國鐙以耳熟能詳的台語歌曲編排兩支舞蹈，讓長者們活絡身心，也能延緩退化，馬上感受到八張居民的熱情活力。

八張社區媽媽手作工坊則是教學如何製作果乾，課程共有12堂；未來將透過國發會App推動「自己的禮物自己選」，將鎮上教師與兒童拉入參與式預算行列，票選出教師節與兒童節禮物，並全面推廣到其他社區。

集集鎮公所開始推動公民參與式預算，首次舉辦八張社區居民票選出「絡活長青，舞出健康」兩課程，鎮民參與熱絡。圖／集集鎮公所提供
集集鎮公所開始推動公民參與式預算，首次舉辦八張社區居民票選出「絡活長青，舞出健康」兩課程，鎮民參與熱絡。圖／集集鎮公所提供

集集 教師節

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