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員林果菜市場擬改建 攤商抗議 代表會：移送造謠者
彰化縣員林市公所向市代會提案擬要改建果菜市場，今天100多名攤商到公所抗議，攤商代表賴建廷說，果菜市場改建案已要定案，但卻黑箱作業，就要攤商搬走，他們反對到底；員林市長游振雄說，此案只是原地重建規畫案，等到要重建也可能在多年後，但為了員林發展一定得規畫，若地方還有意見，今天公所先保留此案，等到與攤商溝通後，再繼續推動。
果菜市場攤商今天到員林公所拉白布條抗議，賴建廷說，公所沒和攤商充份溝通，也沒開座談會聽取意見，就要改建，這個果菜市場不只是員林地區的近150個大盤商、攤商交易，鄰近社頭、永靖、大村鄉的農民都會來交易，他們反對遷建到底。攤商代表隨後也到市代會臨時會表達意見。
游振雄說，果菜市場已老舊，且該區是員林重畫區有需要做整體規劃，公所擬要把果菜市場用地變更成商業區，即可分配到35%公設用地，會有2000多坪可做為停車場，一、二樓仍可做果菜市場，三、四樓可外租，為了員林發展與進步，此案一定得先評估，但也需做完可行性評估後，才能決定要怎麼做，等到要蓋時可能也不在他任內了。
但因現有反對意見，游振雄說，今天他先向市代會請求保留此案，待和攤商充份溝通後，再決定要怎麼做，其實先前他就有到果菜市場要和攤商溝通，但卻沒有多少攤商出面跟他反映意見，並非他不願意溝通。
不過市代張淑靜發言說，最近有人傳說公所把果菜市場賣了，且已賣了好幾億，代表們都有得到好處，這實在對代表是一種侮辱，一定要把造謠者移送法辦，代表會對於散播謠言者要移送檢調單位調查，以維護大家的名譽。
員林市代會主席賴東位說，果菜市場案才在提案階段，要先經過代表會通過，再送縣府審核，哪有說賣就賣，對於造謠者一定要追查到底。
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