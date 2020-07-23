逛這個市集用「里山券」限量150份拿發票免費換

為推廣友善環境、里山保育理念，林務局東勢林區管理處協助社區夥伴、農民行銷友善環境產品，將於7月26日於參山國家風景區管理處谷關遊客中心舉辦「2020谷關里山生活市集」活動，現場除有農特產品與手工藝品可選購，也邀請在地泰雅獨立樂團演奏，更特別發行「里山券」，捐發票5張即贈100元「里山券」。

為鼓勵民眾對友善農產品的支持，並將消費回饋給攤商夥伴，活動特別發行「里山券」，增加民眾參加市集的動力與意願，希望有更多的民眾參與這次活動，除了網路預約里山券已開跑外，活動當日上午8時30分開放現場排隊領券，捐今年7月發票5張，兌換1份100元里山券，每人限換1份，限量150份，於當日9時30分後使用，限當日用於里山市集攤位商品，不得兌換現金。

「2020谷關里山生活市集」主要為宣導人與自然和諧共存、友善、永續經營的里山生活，提升民眾對於生態棲地功能、生物多樣性維護的認同，市集邀集超過25攤友善農作、經營的夥伴，販售里山保育概念的友善環境農特產品、加工品、手作用品，也希望藉由銷售、行銷、解說生產理念的過程，讓社會大眾有機會了解在地默默為環境、生態、社區盡心奉獻的案例，進而以實際購買行動表達對友善、里山產品的支持。

活動現場更有按讚送小禮物等活動，邀請大家暢遊谷關樂逛市集，詳情請上「2020谷關里山生活市集」粉絲專頁https://www.facebook.com/Satoyama2019/。