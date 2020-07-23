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真幸福！領到600元振興禮金 和美鎮民笑呵呵

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。記者劉明岩／攝影

中央政府發三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但民眾質疑限制多、程序繁瑣，甚至還要抽籤，質疑政府誠意不足，相對地，彰化縣和美鎮公所則豪氣許多，從今天早上8點起，發放所有鎮民每人600元振興禮金，一大早就有許多鎮民排隊領取，有人為全家拿了8份，十分開心地說，還是公所乾脆，正好拿回家買菜。

彰化縣和美鎮是全國第一鄉鎮市加碼發放振興禮金，緊接著伸港鄉公所也將加碼二到兩千，最新加入的花壇鄉公所也決定發1千元，但都要經鄉代表會同意，彰化縣目前已有3個鄉鎮競相加碼發放現金，是否會再有鄉鎮市跟進，引來民眾期待。

今天清晨8時還不到，和美鎮還社里里長辦公處就有許多鎮民排隊，有的還是扶老攜幼，這時氣溫很高，雖然里長陳泊羽提供涼水及扇子，大家還是揮汗如雨，但仍然耐心等候，為的是要領鎮公所從今天起開始發放的振興禮金600元。

民眾拿著戶口名簿、身分證、印章等，經公所人員核對名冊、蓋章後，就拿到已用紅包袋分裝好的600元振興禮金，大多不到10分鐘內就領到，大部分都是以戶為單位，由家庭代表來領，有人一領就是厚厚的10多份，有家庭主婦都說「當然拿去菜市場買菜啊！」還有媽媽說要幫小朋尿布。

和美鎮長阮厚爵說，和美鎮遵從中央政府的振興方案，但沒有像中央政府的三倍券那麼繁雜，從決定到發放約只有5天就開始發放，因為和美鎮財政允許，且與代表會協商後並經精算，才決定發放600元，他自己這筆則將捐作公益。和美鎮有9萬235人，預計要發放5414餘萬元，預計32個里將在6天發放完成。

阮厚爵表示，目前和美鎮公所財源將近3億元，每年歲入剩餘款約1千到3千萬元，這次發出禮金5千多萬元，不會影響本預算，鼓勵鎮民拿到禮金可以在和美消費，刺激經濟。

和美鎮代表會主席林金鐘說，當時在與鎮公所協商時，東湊西湊，將經費湊出來，不會影響鎮政建設，不過可能會減少舉辦某些活動，但都是為了振興經濟。

還社里長陳泊羽說，該里約有1千出頭位里民，發放速度很快，每人1、2分鐘就能完成領取，今天預計中午就能發放完成，民眾反應都很好，也很開心，因為現金最實在。

彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵（左4）與代表會主席林金鐘（左6）都到場關心。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵（左4）與代表會主席林金鐘（左6）都到場關心。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，員警也到場戒護。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，員警也到場戒護。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。 記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。 記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵（左2）與代表會主席林金鐘（左1）親自到場發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵（左2）與代表會主席林金鐘（左1）親自到場發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵親自到場發放。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮是全國第一個加碼發放振興禮金的鄉鎮市，今天一大早在還社里辦公室就有民眾揮汗大排長龍領取每人600元禮金，鎮長阮厚爵親自到場發放。記者劉明岩／攝影

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