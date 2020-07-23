快訊

客庄旅遊券申請延長至28日 新的登記方式看這裡！

恐怖大王的滅世預言：掀起末日狂潮的作家五島勉逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安心旅遊國旅爆 業者：暑假本來就客滿補助力道下太大

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府推梨山森活節，大梨山旅宿業已爆滿到8月底。記者黃仲裕/攝影
台中市政府推梨山森活節，大梨山旅宿業已爆滿到8月底。記者黃仲裕/攝影

台中梨山森活節活動7月31日登場，邀遊客趁暑假上山避暑，不過高山避暑人潮爆，旅館民宿滿到8月底，業者表示，其實在大解封前預約就非常熱烈，中央把2020年安心旅遊補助方案重押在包括暑假期間「力道太大了」反而讓業者對業績爆量無感，建議以今年當參考，未來補助政策多作市調。

中央推出安心旅遊補助，即日起預訂今年7月至10月的國內補助旅宿，不分平假日每房補助1000元、前往離島旅遊住宿可再加碼補助1000元，如果再花三倍券，一趟旅行省很大。

澎湖花東地區旅遊爆量，交通部對這些地區的補助暫緩。台中市府舉辦梨山森活節，7月31日登場，昨天辦記者會推介系列活動。飯店與民宿昨天開始接到不少電話預約，業者無奈表示從7月1日到八月底，房間早就滿了。

業者指出，今年天氣炎熱，大梨山地區的氣溫從白天到晚上，幾乎溫度低了10到15度，非常涼爽宜人，民宿飯店早早就被預訂一空。

業者說目前只有9月到10月底，平日還有空房，假日也是全滿。接著來到11月賞楓旺季，更是一房難求。

多名業者說，樂見中央祭出安心旅遊補助提振旅遊商機，不過暑假期間國人多有出遊計劃，旅宿預約非常踴躍，補助用在暑假「力道下太重了」建議日後補助政策多做市調，聽取業者的意見，提振商機的美意才有感！

民宿 澎湖

延伸閱讀

離島宜花東補助 將暫緩

業者憂旅遊熱潮像流星 盼補助滾動修正

安心旅遊補助快用光 交部允再爭取 推到10月底

國姓咖啡節後天打水戰 梨山森活節月底開跑

相關新聞

真幸福！領到600元振興禮金 和美鎮民笑呵呵

中央政府發三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但民眾質疑限制多、程序繁瑣，甚至還要抽籤，質疑政府誠意不足，相對地，彰化...

科博館年度特展「時空探秘」從遠古探索到未來壯觀好玩

國立自然科學博物館集結古生物學、植物學、動物學、數位小組等跨領域專家組策展團隊，並加入產業界的科技創新能量，暑假推出「時...

安心旅遊國旅爆 業者：暑假本來就客滿補助力道下太大

台中梨山森活節活動7月31日登場，邀遊客趁暑假上山避暑，不過高山避暑人潮爆，旅館民宿滿到8月底，業者表示，其實在大解封前...

台中市消防局將在麗寶樂園辦小小消防員體驗 免費報名

台中市消防局7月26日將在麗寶樂園舉辦的小小消防員體驗活動，活動分為兩大類，第一種為救援任務，參加的小朋友需要挑戰拋水帶...

台中家商校長林怡慧校長遴選未出線 未來動向備受關注

台中家商校長林怡慧任期7年，即將屆滿。她今年投入台中一中校長遴選，未能出線，據了解，有可能轉至教育部任職，台中家商校內表...

振興加碼還抽籤沒誠意 彰化縣3鄉鎮豪發現金人人都有

中央政府用三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但因限制多，程序繁瑣，甚至還要抽籤，被部分民眾認為誠意不足，而彰化縣一些...

台中巨蛋疑複製？隈研吾風格？ 市府：可受公評

台中巨蛋競圖結果由日本知名建築師隈研吾與台灣九典建築事務所合作團隊出線，卻遭質疑外觀「像極了」隈研吾在澳洲達令港的市民中...

眼見為憑 台中巨蛋競圖下月展覽

台中巨蛋競圖風波，中部知名的建築師指出，光看建築競圖外觀就說「複製」、「像極了」，評斷下得太快了。也有建築師說，這次競圖...

台中捷運藍線 連3場公聽會廣徵民意

台中捷運綠線預定今年底通車，藍線正辦理綜合規畫作業，將沿台灣大道一路到台中火車站，與捷運綠線在市府旁交會，形成十字路網。...

南投推非營利幼兒園 雙薪家庭方便接送

南投縣推動公共化教保服務，但偏鄉都是國小附設幼兒園，議員認為非營利幼兒園收費較高，應比照公立幼兒園收費，也有家長擔心幼兒...

國姓咖啡節後天打水戰 梨山森活節月底開跑

入夏屢飆高溫，避暑成商機。南投縣國姓鄉公所鎖定夏日瘋玩水，將咖啡結合「打水戰」元素，找遊樂區業者合辦「南投國姓咖啡節」，...

建築師營、機器人課… 彰化2小校免費玩第三學期

彰化縣文祥國小和同安國小屬非都市小校，校方擔心學生在家不能正常吃飯，到處亂跑反而危險，申請經費和籌款安排學生免費上「第三...

熱門新聞

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

「全台最窮里」在桃園？ 鄭文燦澄清解密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。