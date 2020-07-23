安心旅遊國旅爆 業者：暑假本來就客滿補助力道下太大

台中梨山森活節活動7月31日登場，邀遊客趁暑假上山避暑，不過高山避暑人潮爆，旅館民宿滿到8月底，業者表示，其實在大解封前預約就非常熱烈，中央把2020年安心旅遊補助方案重押在包括暑假期間「力道太大了」反而讓業者對業績爆量無感，建議以今年當參考，未來補助政策多作市調。

中央推出安心旅遊補助，即日起預訂今年7月至10月的國內補助旅宿，不分平假日每房補助1000元、前往離島旅遊住宿可再加碼補助1000元，如果再花三倍券，一趟旅行省很大。

澎湖花東地區旅遊爆量，交通部對這些地區的補助暫緩。台中市府舉辦梨山森活節，7月31日登場，昨天辦記者會推介系列活動。飯店與民宿昨天開始接到不少電話預約，業者無奈表示從7月1日到八月底，房間早就滿了。

業者指出，今年天氣炎熱，大梨山地區的氣溫從白天到晚上，幾乎溫度低了10到15度，非常涼爽宜人，民宿飯店早早就被預訂一空。

業者說目前只有9月到10月底，平日還有空房，假日也是全滿。接著來到11月賞楓旺季，更是一房難求。

多名業者說，樂見中央祭出安心旅遊補助提振旅遊商機，不過暑假期間國人多有出遊計劃，旅宿預約非常踴躍，補助用在暑假「力道下太重了」建議日後補助政策多做市調，聽取業者的意見，提振商機的美意才有感！