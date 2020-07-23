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台中家商校長林怡慧校長遴選未出線 未來動向備受關注

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中家商校長林怡慧（中）任期7年，即將屆滿。她今年投入台中一中校長遴選，未能出線，據了解，有可能轉至教育部任職，台中家商校內表示，目前人事室尚未有明確定案，必須等公文派令。圖／台中家商提供
台中家商校長林怡慧（中）任期7年，即將屆滿。她今年投入台中一中校長遴選，未能出線，據了解，有可能轉至教育部任職，台中家商校內表示，目前人事室尚未有明確定案，必須等公文派令。圖／台中家商提供

台中家商校長林怡慧任期7年，即將屆滿。她今年投入台中一中校長遴選，未能出線，據了解，有可能轉至教育部任職，台中家商校內表示，目前人事室尚未有明確定案，必須等公文派令。

林怡慧在台中家商7年打造「幸福家商」口號，深耕技職教育、獲獎無數，除了曾榮獲教育部全國友善卓越校園獎、教學卓越獎、校長領導卓越、與教育部師鐸獎，近日更榮獲教育部技藝教育績優人員獎，再創杏壇佳績。

校方也整理林怡慧曾擔任行政院技職教育審議會委員制定技職教育政策綱領，擔任十二年國教課程綱要研修委員及課程審議會委員，協助實用技能學程課綱推動、協助教育部與教育局多項專案計畫，如技術型高中108課綱執行與諮詢輔導，擔任教育部技術型高中商管群科中心計畫主持人、全國課程計畫審查中心專案主持人、教育部高級中等學校創意教學工作總召、3D列印普及培育總召學校計畫主持人、擔任台中市課程發展中心群科輔導團團長，引領各群科老師在108新課綱推動上成果非凡，可謂技職教育推手。

台中家商近日辦歡送會，家長會長王岐城代表全體家長提前送上祝福禮物，感謝林怡慧在台中家商7年來的卓越付出與貢獻，全校師生並於期末結業式獻上愛心排字表達感謝。

教師會會長廖建良老師表示，林建立教師團隊的創新特色課程與創客教育，推動全校志工服務，展現學生技能的成果發表活動與專題製作；學生會會長黃徖瑋說，感謝校長始終以學生為主，鼓勵多元學習，尤其帶領學生參與生命關懷行動。

林怡慧並未明確透露未來動，她表示，感謝在教育路上一起努力攜手服務的師長們，她的榮耀要獻給長期以來默默耕耘無私奉獻的所有技職教育夥伴們，引領學生跨域學習、優質成長。

教育部 108課綱 行政院

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