科博館年度特展「時空探秘」從遠古探索到未來壯觀好玩

國立自然科學博物館集結古生物學、植物學、動物學、數位小組等跨領域專家組策展團隊，並加入產業界的科技創新能量，暑假推出「時空探秘：滅絕、新生與未來幻境」特展，故事從侏儸紀晚期說起，透過虛實交融及智慧互動的沉浸展演方式，和生物與環境互動，創造驚喜不斷的體驗。

「時空探秘」特展7/22日開幕，科博館長孫維新指出，民眾透過個人專屬的隨身智慧卡、自備或向館方租借的行動載具，可在展場中和生物及環境互動，展覽既壯觀又好玩，一定能給孩子們帶來輕鬆愉快的體驗。

特展規劃有「探索遠古：恐龍大滅絕」、「省思現代：變異的福爾摩沙」，及「夢想未來：奇幻異世界」三大展區。

「探索遠古：恐龍大滅絕」展區重返恐龍時代，在時空裂縫中窺看遠古巨獸，在原始紅木森林中找尋恐龍，探索物種興迭與滅絕的可能原因。

「省思現代：變異的福爾摩沙」展區有沈浸式的溪流生態互動投影，踩入綠意與生機盎然的溪流，每步足跡都會激起小小漣漪。以智慧卡觸發兩側的感應讀卡設備，蜻蜓、蝴蝶丶青蛙等生物就會加入溪流探險之旅。

孫維新館長特別推薦「石虎的美麗家園」是科博館專業研究人員精心設計，結合展板和動畫，重現因人類活動而避入淺山地區，在低海拔密林間跳躍覓食的石虎身影。

展區還有視覺效果震撼人心的「拯救綠蠵龜」沉浸式展演，在海灘上發現隨著浪潮沖上岸的各式垃圾，還有協助剛出生的小海龜游回大海，讓民眾感受與省思現代的生態浩劫，呼籲大眾共同保護我們的美麗家園－地球。

最後「夢想未來：奇幻異世界」展區則蘊藏無限創作能量與可能性，繽紛炫目的「奇幻異世界」透過智慧卡感知不同情緒而散發紅、白、藍、綠不同顏色的生命樹，樹下有智慧互動彩繪裝置，民眾可盡情發揮創意，自由創作出心中獨一無二的未來生物，創作成果會即時投影在牆面與地面，彷彿自在悠游於綺麗夢幻的未來世界中。

財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事沈文振董事表示，科博館致力於落實科學與科普教育，特展美感與聲光動畫效果都很傑出，也受到特展主旨的感動「滅絕很容易，但新生很困難！」希望大家能珍惜環境，他說除了推薦給大家，自己一定也會再帶孫子來看展！

參觀過程中，透過智慧卡與個人手機連結，民眾在展場中所有互動體驗與探索學習的群體歷程大數據，都會經過智慧運算，載入個人學習歷程，同時轉化為每日變化的數位藝術視覺創作，凝聚群體共學、共創，與共享的力量，成為「終身智慧樂學基地」中「超時空∞能量星系」數位動態展示。