振興加碼還抽籤沒誠意 彰化縣3鄉鎮豪發現金人人都有

中央政府用三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但因限制多，程序繁瑣，甚至還要抽籤，被部分民眾認為誠意不足，而彰化縣一些鄉鎮則「阿殺力」許多，競相加碼發現金，人人都有。全國首發的和美鎮今天上午9時起，每個鎮民每人600元；伸港鄉公所也將加碼二到兩千，最新加入的花壇鄉公所也決定發1千元，但都要經鄉代表會同意，至於彰化市及員林市兩位「老大哥」及因遺產稅有20多億元收入的大村鄉，也給民眾充滿期待。

搶到先發的和美鎮公所，所發放的振興消費禮金，全鎮不分年齡9萬多人都可以領到600元現金，公所預計須發出5400多萬元，鎮公所昨天已完成禮金分裝作業，並從今天上午9時起，分成六批次在各里發放，鎮長阮厚爵上午9時，將親自到還社里發放禮金。

阮厚爵表示，目前和美鎮公所財源將近3億元，每年歲入剩餘款約1千到3千萬元，這次發出禮金5千多萬元，不會影響本預算，鼓勵鎮民拿到禮金可以在和美消費，刺激經濟。

與和美相鄰的伸港鄉，有台中火力發電廠促協金奧援更加大氣，鄉長曾煥彰宣布向鄉代會提出「振興經濟金及墊付案」，在振興三倍券外，將再加碼發1千元現金，但鄉代會不滿鄉長先斬後奏，認為1千太少，主張再加碼到2千甚至3千、5千，將由公所及代表會再行協議後，由公所重新提案，並在本月28日將召開臨時會審議，如果通過，下個月就可以發放。

伸港鄉長曾煥彰說，公所沒有負債，鄉庫結餘存款有5億2400萬元，代表會想提高振興經濟金的額度，對鄉民好、公所就好，發放1000元振興經濟金預算約3770萬元，再加1倍約7000多萬元，對鄉庫財政調度不會構成壓力，目前先用今年公所預算支付，明年再行歸墊轉正。

花壇鄉公所是最新宣布加入發放現金行列的鄉鎮，預計加發1000元現金，花壇鄉民約有4.6萬人，發放總金額約4600萬元。花壇鄉長顧勝敏說，因公所無負債，且有節餘款與盈餘，加上今年還有一筆9千多萬元的公募基金盈餘，經與代表會協商後，決定回饋給民眾，代表會將在下周三、四、五召開臨時會審議，通過後將盡速進行發放。

這些發放現金的鄉鎮，此次都打破鄉鎮都很窮印象，彰化縣民對於豪門級的彰化市及員林市就充滿期待，不過，彰化市每年在春節前發給70歲以上老人每人6000元敬老禮金，一年就要花掉上億元，如果此次再加碼發現金，以全市人口23萬人，如每人發1000元就要2億3000萬，公所根本無法負擔，但如果發太少，被小老弟鄉鎮比不去，也沒面子，因此目前不動聲色，至於人口有13萬人的員林市也有相同尷尬處境。

其實最有本錢加碼現金的是大村鄉，原本列為窮鄉的大村，自從設籍大村的世界級輪胎大廠正新輪胎創辦人羅結的妻子羅黃葉2011年去世，留下逾130億元的遺產，隔年共繳納了13億元遺產稅，其中10億2500萬分配給她設籍的大村鄉公所，目前公所幾乎還沒動到這筆錢，鄉庫還有11億元，而羅結去年3月以95歲高齡辭世，遺產稅可能上看20億元，其中又有8成稅款會落入大村公所公庫，目前還沒有入庫。