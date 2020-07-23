振興加碼還抽籤沒誠意 彰化縣3鄉鎮豪發現金人人都有

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供
彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供

中央政府用三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但因限制多，程序繁瑣，甚至還要抽籤，被部分民眾認為誠意不足，而彰化縣一些鄉鎮則「阿殺力」許多，競相加碼發現金，人人都有。全國首發的和美鎮今天上午9時起，每個鎮民每人600元；伸港鄉公所也將加碼二到兩千，最新加入的花壇鄉公所也決定發1千元，但都要經鄉代表會同意，至於彰化市及員林市兩位「老大哥」及因遺產稅有20多億元收入的大村鄉，也給民眾充滿期待。

搶到先發的和美鎮公所，所發放的振興消費禮金，全鎮不分年齡9萬多人都可以領到600元現金，公所預計須發出5400多萬元，鎮公所昨天已完成禮金分裝作業，並從今天上午9時起，分成六批次在各里發放，鎮長阮厚爵上午9時，將親自到還社里發放禮金。

阮厚爵表示，目前和美鎮公所財源將近3億元，每年歲入剩餘款約1千到3千萬元，這次發出禮金5千多萬元，不會影響本預算，鼓勵鎮民拿到禮金可以在和美消費，刺激經濟。

與和美相鄰的伸港鄉，有台中火力發電廠促協金奧援更加大氣，鄉長曾煥彰宣布向鄉代會提出「振興經濟金及墊付案」，在振興三倍券外，將再加碼發1千元現金，但鄉代會不滿鄉長先斬後奏，認為1千太少，主張再加碼到2千甚至3千、5千，將由公所及代表會再行協議後，由公所重新提案，並在本月28日將召開臨時會審議，如果通過，下個月就可以發放。

伸港鄉長曾煥彰說，公所沒有負債，鄉庫結餘存款有5億2400萬元，代表會想提高振興經濟金的額度，對鄉民好、公所就好，發放1000元振興經濟金預算約3770萬元，再加1倍約7000多萬元，對鄉庫財政調度不會構成壓力，目前先用今年公所預算支付，明年再行歸墊轉正。

花壇鄉公所是最新宣布加入發放現金行列的鄉鎮，預計加發1000元現金，花壇鄉民約有4.6萬人，發放總金額約4600萬元。花壇鄉長顧勝敏說，因公所無負債，且有節餘款與盈餘，加上今年還有一筆9千多萬元的公募基金盈餘，經與代表會協商後，決定回饋給民眾，代表會將在下周三、四、五召開臨時會審議，通過後將盡速進行發放。

這些發放現金的鄉鎮，此次都打破鄉鎮都很窮印象，彰化縣民對於豪門級的彰化市及員林市就充滿期待，不過，彰化市每年在春節前發給70歲以上老人每人6000元敬老禮金，一年就要花掉上億元，如果此次再加碼發現金，以全市人口23萬人，如每人發1000元就要2億3000萬，公所根本無法負擔，但如果發太少，被小老弟鄉鎮比不去，也沒面子，因此目前不動聲色，至於人口有13萬人的員林市也有相同尷尬處境。

其實最有本錢加碼現金的是大村鄉，原本列為窮鄉的大村，自從設籍大村的世界級輪胎大廠正新輪胎創辦人羅結的妻子羅黃葉2011年去世，留下逾130億元的遺產，隔年共繳納了13億元遺產稅，其中10億2500萬分配給她設籍的大村鄉公所，目前公所幾乎還沒動到這筆錢，鄉庫還有11億元，而羅結去年3月以95歲高齡辭世，遺產稅可能上看20億元，其中又有8成稅款會落入大村公所公庫，目前還沒有入庫。

以大村鄉位列超級豪門，是否加碼發現金，各界都在看，鄉民也充滿期待。

彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供
彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供
彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供
彰化縣和美鎮全國首發振興消費禮金，每個鎮民都可領到600元，鎮公所昨天完成分裝，今天上午起開發放。圖／和美鎮公提供

遺產

延伸閱讀

好康在這裡／高雄百貨 三倍券加碼搶商機

嫌三倍券麻煩 彰化花壇跟進加發每名鄉民千元現金

彰化有福佬客庄卻不能用客遊券 當地民眾感慨

烤全雞只要200元！陽光皇后「招牌烤全雞」祭振興優惠，全新「榴蓮冰沙」霸氣放入整隻冰棒

相關新聞

嫌三倍券麻煩 彰化花壇跟進加發每名鄉民千元現金

彰縣又有鄉鎮將發放現金！彰化花壇鄉宣布，由於鄉民抱怨中央振興三倍券等使用太麻煩，鄉公所經鄉代會同意後，將針對4萬多名的鄉...

【崇洋迷思1】台中巨蛋風波 台灣別再當「名牌大師回收場」

台中巨蛋體育館競圖上周公布結果，由日本著名建築師隈研吾與台灣九典聯合建築師事務所合作案獲選。國內建築界指出，該案像極隈研吾在澳洲達令港剛落成的市民中心，引發是否「抄襲自己」質疑，也掀開台灣長年過度崇拜國外建築大師的悶鍋。

振興加碼還抽籤沒誠意 彰化縣3鄉鎮豪發現金人人都有

中央政府用三倍券振興經濟，另有部會加碼發振興券，但因限制多，程序繁瑣，甚至還要抽籤，被部分民眾認為誠意不足，而彰化縣一些...

台中巨蛋疑複製？隈研吾風格？ 市府：可受公評

台中巨蛋競圖結果由日本知名建築師隈研吾與台灣九典建築事務所合作團隊出線，卻遭質疑外觀「像極了」隈研吾在澳洲達令港的市民中...

眼見為憑 台中巨蛋競圖下月展覽

台中巨蛋競圖風波，中部知名的建築師指出，光看建築競圖外觀就說「複製」、「像極了」，評斷下得太快了。也有建築師說，這次競圖...

台中捷運藍線 連3場公聽會廣徵民意

台中捷運綠線預定今年底通車，藍線正辦理綜合規畫作業，將沿台灣大道一路到台中火車站，與捷運綠線在市府旁交會，形成十字路網。...

南投推非營利幼兒園 雙薪家庭方便接送

南投縣推動公共化教保服務，但偏鄉都是國小附設幼兒園，議員認為非營利幼兒園收費較高，應比照公立幼兒園收費，也有家長擔心幼兒...

國姓咖啡節後天打水戰 梨山森活節月底開跑

入夏屢飆高溫，避暑成商機。南投縣國姓鄉公所鎖定夏日瘋玩水，將咖啡結合「打水戰」元素，找遊樂區業者合辦「南投國姓咖啡節」，...

建築師營、機器人課… 彰化2小校免費玩第三學期

彰化縣文祥國小和同安國小屬非都市小校，校方擔心學生在家不能正常吃飯，到處亂跑反而危險，申請經費和籌款安排學生免費上「第三...

台中交通死傷熱點在中西區 交局：火車站聚人潮允改善

交通部168交通安全入口網資料顯示，台中市今年4月份死亡人數是六都最多，市議員江肇國指出，尤其中、西區成為重大死傷車禍的...

交通事故4月份死亡人數 台中六都居冠

依據交通部168交通安全入口網的資料，台中市109年4月份死亡人數為六都最多，台中市政府回應，市府陸續推動多項改善措施，...

菟絲花入侵筏子溪台中地標無人問？市府：派員現勘清除

台中市議員張耀中接獲市民投訴，筏子溪廊道河岸由市府設立的台中筏子溪迎賓水岸廊道文字地標「TAICHUNG」，但近期有菟絲...

熱門新聞

IKEA桃園店再見！ 今晚6時降旗典禮 廣邀粉絲參加

台南好禮月月抽 一周發票登錄逾5萬張金額近8千萬元

台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

落實先建後遷 鄭文燦：航空城全區開工延至2024年10月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。