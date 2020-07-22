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南投推非營利幼兒園 雙薪家庭方便接送
南投縣推動公共化教保服務，但偏鄉都是國小附設幼兒園，議員認為非營利幼兒園收費較高，應比照公立幼兒園收費，也有家長擔心幼兒園代理教師多。南投縣教育處表示，偏鄉因為人口少地點偏遠，除了沒有私立幼兒園外，連教師也不易尋找，縣府和公益法人合作，推動非營利幼兒園，給家長更多選擇。
議員張嘉哲說，少子化已成為嚴重問題，公立幼兒園名額不足，希望能增加公立幼兒園，減輕家長負擔。
南投縣府表示，公立幼兒園每增加一班，師資和營運成本每年至少增加100萬元，對財政是一大負擔。教育部才要求各縣市增設非營利幼兒園，希望取得平衡。非營利幼兒園可說是在公立和私立幼兒園中另一項選擇，不僅提供教保服務多元選擇，減輕經濟負擔，且收托時間更符合家長需求。
教育處統計，推動公共化教保服務及準公共政策後，公立幼兒園每月約2500元、非營利幼兒園3500元、私立幼兒園最高4500元，大幅減輕家長的負擔。而家長反映，公幼價格較低，但主要問題仍在下課接送及寒暑假，無法和家長配合。
相對私立幼兒園，非營利幼兒園在下課時間相當很有彈性，可讓孩子留園到6時，對家長來說相當方便。黃姓家長說，承攬非營利幼兒園的公益法人都有不錯的辦學經驗，尤其是寒暑假上課以及課後留園等服務，比起公立幼兒園下午4時下課及寒暑假照顧問題，更符合雙薪家庭需求。
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