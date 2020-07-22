影／飲酒過量讓他痛到不行還暴瘦！手術+戒酒獲重生

台中市一名57歲男子因數年過量飲酒，慢性胰臟發炎，持續上腹嚴重疼痛並牽連到背部痠痛掛急診，住院2個多月無法進食，暴瘦到47公斤，去年底接受胰頭減壓及胰管繞道手術，術後配合戒酒，如今恢復正常生活，體重回到60公斤，疼痛也不藥而癒。

患者今天現身說法，感謝中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師葉俊杰率領的醫療團隊救治。

患者說，他因工作壓力大，長期過度飲酒，持續出現上腹嚴重疼痛牽連到背痛，即使不喝，疼痛指數長期維持7到8分（最痛為10分），後來只要一吃食物就引起劇烈腹痛，不敢進食而暴瘦，疼痛也讓他常被送到急診，甚至嚴重到住院。

葉俊杰說，近來慢性胰臟炎案例日漸增多，多數起因於過量飲酒，胰臟發炎後，組織鈣化結石，造成胰管阻塞高壓及胰臟組織內高壓，患者進食時，胰臟消化酵素產生並排入胰管時，就會因胰管阻塞而使消化酵素無法正常排入腸道，造成胰臟再度受刺激引起反覆發炎疼痛，形成惡性循環。

葉俊杰指出，慢性胰臟炎好發於青壯年，慢性疼痛讓病患需頻繁就醫，無法工作，家人為照顧病患，造成家庭經濟陷入困境。除了頑固性疼痛外，慢性胰臟炎還會造成胰臟萎縮，近八成最終罹患糖尿病，也會造成門靜脈系統栓塞、食道及胃靜脈曲張，增加出血及手術風險。五年內，增加8倍胰臟癌風險。他建議，患者當非手術療法無效時，應及早考慮接受手術治療。

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