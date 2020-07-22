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菟絲花入侵筏子溪台中地標無人問？市府：派員現勘清除
台中市議員張耀中接獲市民投訴，筏子溪廊道河岸由市府設立的台中筏子溪迎賓水岸廊道文字地標「TAICHUNG」，但近期有菟絲花入侵、四處蔓延跡象。張耀中今天到現場勘查，發現周邊植物已被菟絲花糾纏枯死，質疑此地是市府城市宣傳的利器，卻沒有和權責單位盡到管理之責。台中市水利局強調，將派員前往現勘，若屬市府認養範圍，將立即派員清除。
林姓市民說，他發現菟絲花蔓延以來，卻不見權責單位清除，菟絲花往筏子溪河岸擴延開來，他連忙向張耀中服務處反映，希望維護管理單位能夠盡速清理，不要讓河岸自然植物生態被破壞殆盡。
張耀中說，菟絲花入侵對當地的植物生態可以說是浩劫。現勘發現，現場約有5處菟絲花金黃色的根莖纏繞在灌木叢等，最遠在河岸另一端也清晰可見有金黃菟絲花的蹤影，有的灌木叢已被菟絲花纏到枯萎，沿著河岸走一圈雜草已到成人膝蓋高度，無人管理。
張耀中認為，市府和水利局常用「TAICHUNG」文字地標作城市宣傳，甚至台中購物節也用這處地標做打卡宣傳，不能佔了宣傳好處，卻不負相關或共同的管理維護責任。
水利局表示，筏子溪為中央納管河川，市府向經濟部水利署第三河川局認養範圍為TAICHUNG文字地標前後1.8公里；每周三、六、日，市府派員加強環境維護，汛期也會每月清除雜草；菟絲草為常見藤蔓，台灣本土種有4種，有危害的是外來種的日本兔絲草，若屬中央管轄範圍，將請第三河川局加強維護保護自然植物生態。
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