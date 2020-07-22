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交通事故4月份死亡人數 台中六都居冠

中央社 / 台中22日電
依據交通部168交通安全入口網的資料，台中市109年4月份死亡人數為六都最多。 圖／台中市府提供
依據交通部168交通安全入口網的資料，台中市109年4月份死亡人數為六都最多。 圖／台中市府提供

依據交通部168交通安全入口網的資料，台中市109年4月份死亡人數為六都最多，台中市政府回應，市府陸續推動多項改善措施，運用碰撞構圖診斷解析事故原因、加強交通安全宣導。

民進黨籍市議員江肇國今天指出，交通部168交通安全入口網資料顯示，台中市交通事故4月份死亡人數29人，為六都最高，1至4月，台中市死傷總數高達1萬8771人，為六都第3，死亡人數已累績116，六都第2。

江肇國指出，深入了解台中市各行政區每千人死傷人數情形，發現中區自108年1月起至109年4月止，16個月有高達12個月是交通死傷人數最高的地區，同期間西區也幾乎是排名第二或第三高死傷人數的區域。中、西區儼然成為重大死傷車禍的熱區。

他說，中、西區為台中市的舊城區，車流量可能比不上新興屯區，仍是台中市交通繁忙的重要地帶，也是台中火車站的所在地。此區域車流量、肇事件數不是最高，但死傷卻連續數月最高，背後原因為何市府應盡速分析查明。

台中市交通局長葉昭甫表示，台中市區的道路配置，是以火車站為圓心向外放射，中、西區包含車站週邊是交通流量交匯處、車流頻繁。為降低交通事故，市府陸續推動多項改善措施，包括運用碰撞構圖診斷解析事故原因、加強交通安全宣導等。

警察局強調，為防制交通事故，將持續分析事故發生時間及地點，同時對重大違規加強執法，並與道安團隊合作，從工程、執法、教育等面向宣導，提供市民安全的行車環境。

台中市 事故 車禍

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