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台中巨蛋複製澳洲作品？隈研吾公開信：連結在地的全新銓釋

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
日本建築師隈研吾團隊與台灣九典建築事務所聯手拿下台中巨蛋競圖首獎。圖／台中市都發局提供
日本建築師隈研吾團隊與台灣九典建築事務所聯手拿下台中巨蛋競圖首獎。圖／台中市都發局提供

台中巨蛋發生「複製風波」台灣建築師呂欽文指巨蛋競圖出線的日本建築師隈研吾涉「複製」自己澳洲達令港市民中心的建築作品。隈研吾則寫公開信回應，這個計鏈結在地的大甲藺草編織工藝，另園區考慮周圍環境，分散而獨立的量體設計讓巨蛋園區可以隨時保持通風，設計一座屬於民眾的體育館的「全新詮釋。」

隈研吾擊敗大師伊東豊雄團隊出線，拿下2020年東京奧運主場館「新國立競技場」設計案。在台灣多個建築作品也是打卡熱點，包括花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市，台北的白石畫廊，新竹新埔鎮南園人文客棧的地景「風檐，新竹王禪老祖廟的雲夢山丘地景等。

隈研吾針對這次台中巨蛋競圖風波，以公開信說明設計發想：

台中巨蛋的設計源自於一座屬於市民的未來體育館的想像。 整座具單園區由可區分為四個部分:一座15,500席的主體育館、一座3000席的副體育館、一座學校、一座公園以及保留未來可以BOT招標的一座商場。 

台中是一座綠意盎然、有著舒適天氣可以讓市民無論日夜都享受公共空間的城市。本次的設計也反映出我們對於公共空間的重視以及重要性。巨蛋園區不會只是一棟巨大的體育館建築，而是一群分布在在活動廣場四周的量體所組成。此次的設計企圖提供一種巨蛋園區的可能性，讓巨蛋可以是一個更開放、更可親近的公共空間。本次的設計將體育館巨大量體感減弱並向外連接周邊的都市紋理，綜觀考量巨觀的城市尺度問題與微觀的建築尺度。 

近日爆發的Covid-19疫情，讓我們再次思考人應該如何使用空間，有於別傳統的封閉量體，我們的設計創了一個更為開放、可呼吸的建築，以迎接未來生活形式的改變。從都市紋理角度而言，園區內的建築量體配置皆考量到周圍環境，包括高架道路以及未來的住宅和商業區開發。分散而獨立的量體設計讓巨蛋園區可以隨時保持通風，並創造一個舒適宜人的微型氣候，更能幫助減緩日益嚴重的都市熱島效應。 

為了回應園區周邊的都市紋理，我們整體性的考量建築設計與結構規劃，將部分巨蛋主場館量體沒入地面，讓建築中最高的部分低於30公尺，以減低對周遭環境的視覺衝擊。

這次的設計是一個關於創造連結的設計:創造體育館與城市的連結、創造空間與人的連結、創造人與自然的連結。園區內的體育廊道向外連結綠園道，創造一個健康的綠色大道供市民休憩，並串連到遠方的台中洲際棒球場。除了向外連結，這個廊道也往內向巨蛋立面上的立體廊道連結，這個綠色環道除了做為綠化的功能也提供人行與自行車空間讓市民可以在其中徜徉休憩。 

我們也試圖將設計與在地文化連結，將源自於大甲藺草編織技藝的發想融入立面設計中。大甲藺草生長於台中大甲濕地與河口，是作為編織的極佳材料。藺草有很高的彈性，且具有吸汗與除臭的功能。過去大甲涼蓆因為在夏天可以提供清涼的乘坐環境擁有極大市場，更曾經是台灣出口第三多的產品之一。巨蛋的立面由類似於編織技術的三維表皮組成，而非一般建築的實體牆面。透過這樣的編織設計，建築立面中的外皮被化解為較小的立面元素，以減輕量體的厚重感並創造更為符合人體尺度的空間。此外這個立面系統也結合遮陽與通風功能，讓巨蛋可以成為更友善環境的建築。 

台中巨蛋不僅僅只是作為一個符合國際標準的場館，更是一次一座屬於民眾的體育館的全新詮釋。我們希望與您一同攜手共同創造一個新的里程碑，創造造一個除了功能與物理上高品質的體育館，更是一個人性、友善環境融入社去的運動空間。

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