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台中巨蛋競圖風波 九典：外觀占小部分還看能否符合需求
台中巨蛋競圖風波，有建築師質疑獲首選的日本知名建師隈研吾涉「複製」自己的作品參加巨蛋競圖，合作團隊九典聯合建築師事務所設計總監李金威今受訪表示，這次競圖是九典與隈研吾團隊共同投標，他認為應大方向、客觀看待這件事情，有些建築師會有較特殊的設計手法，這是建築師自己的特色，希望外界能單純欣賞設計的好壞，不是批判哪些作品相像。他認為外觀只是建築裡的一小部分，還要看內部結構與整體園區設計，才能評斷。
李金威指出，在看建築設計時，應該要看設計想法來源如何產生，像這次隈研吾及九典的作品加入垂直水平線條及自然元素，並以都市、人本概念設計，更結合大甲藺草編織技藝，讓設計更地方化。他認為外觀只是建築裡的一小部分，九典也找來多支專業團隊包括展演音響等設計，以符合市需求，期盼大家能單純欣賞設計。
都發局長黃文彬表示，台中巨蛋採購案今年2月19日公告上網，7月14日遴選出優勝廠商。因巨蛋將肩負多功能使用目標，包括大型賽事、展演，所以這次評審委員有「建築」、「體育」及「表演藝術」等各專業領域等共7位，綜合評比未來巨蛋在建築設計等需求。市府也公布評選委員名單，符合採購法公平及公開透明原則。
黃局長說明，此案第一階段入圍團隊共5家，各家廠商均有與國外專業顧問團隊合作。第二階段評選會議評選項目則就投標廠商建築團隊，對於台中巨蛋未來主副場館、預留教學設施、附屬商業設施配置、座位席視線及席次、場館聲學、結構系統、防災避難模擬、交通動線及期程等重要關鍵分析說明進行評分。
黃局長指出，經評選委員會共同決議，「九典聯合建築師事務所及隈研吾建築都市設計事務所」團隊對巨蛋所提的功能、預算、意象，及對市民生活的積極創造與公共性延伸各面向概念及想法，一致獲得評選委員認同，為此次最優勝廠商。
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