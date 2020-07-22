嫌三倍券麻煩 彰化花壇跟進加發每名鄉民千元現金

彰縣又有鄉鎮將發放現金！彰化花壇鄉宣布，由於鄉民抱怨中央振興三倍券等使用太麻煩，鄉公所經鄉代會同意後，將針對4萬多名的鄉民，每人發放新台幣1000元的振興消費金。

花壇鄉是彰化縣26個鄉鎮市中，第三個宣布要發放現金的鄉鎮市，第一個宣布的和美鎮已訂出發放辦法，將從明天起分梯在各里發放每人600元的振興消費金；伸港鄉長曾煥彰提出發放1000元現金的構想，不過伸港鄉代會主張加碼，確切金額將等開會確定。

彰化花壇鄉長顧勝敏接受媒體聯訪時指出，有鄉民代表接獲鄉民反映，認為中央發放的振興三倍券以及農遊券等，有的要先上網登記，有的只能在特定的合作通路才能使用，造成民眾不便，希望直接發現金。

顧勝敏說，公所考量財政後決定接受建議，提案只要在今年6月1日前設籍在花壇鄉的鄉民，每人發放1000元振興消費禮金，鄉公所會在代表會8月開臨時會時提案，只要鄉代會審查通過，就能開始發放。

花壇鄉公所指出，根據彰化戶政事務所統計，花壇鄉到今年6月底人口數有4萬5400多人，如果一人發放1000元，花壇鄉公所將花費4500多萬元。